DIRECT - Coronavirus : Jean Castex assure que les variants «ont tendance à régresser» en France

Le gouvernement a confirmé le maintien du calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron, en dépit des contaminations toujours élevées. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

10H28

Le premier ministre Jean Castex a affirmé dimanche que «les variants (sud-Africain et brésilien) sont très peu nombreux et ont tendance à régresser», lors d'un déplacement à l'aéroport de Roissy, en soulignant qu'il était «impératif de tenir cette ligne».

Le chef du gouvernement s'est rendu en début de matinée pour constater la mise en œuvre du nouveau protocole pour les voyageurs en provenance de cinq pays à risque, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Argentine et le Chili.

«Toutes les précautions sont prises», a assuré le Premier ministre devant la presse, en prévenant que «nous avons engagé la bataille contre ces variants, qui sont une menace face à laquelle nous devons nous protéger».

«En parallèle, avec la vaccination, c'est là que se situe le chemin vers la sortie de cette crise sanitaire», a-t-il encore martelé.

09H05

L'Inde a recensé dimanche près de 350.000 nouvelles contaminations au coronavirus sur 24 heures, un record mondial, et les autorités locales ont décidé de prolonger d'une semaine le confinement dans la capitale New Delhi.

«Nous avons décidé de prolonger d'une semaine le confinement», a annoncé le chef du gouvernement de la capitale Arvind Kejriwal. «Les ravages du coronavirus se poursuivent et il n'y a pas de répit.»

08H16

Jean Castex était en déplacement ce dimanche 25 avril à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle pour s'assurer de la bonne mise en oeuvre des recommandations sanitaires. Les passagers en provenance du Brésil, de l’Inde, du Chili, d’Afrique du Sud, d’Argentine et de Guyane arrivés samedi sur le sol français ont dû se soumettre à un test antigénique dès leur sortie de l'avion. Ils avaient au préalable effectué un test PCR 36 heures avant leur départ.

Ces voyageurs devront observer une période d'isolement de dix jours.

«Je constate que les variants, notamment brésilien et sud-africain, sont très peu nombreux sur le territoire national », a déclaré le Premier ministre.

07H55

Cinq personnes ont été arrêtées et huit agents de police ont été blessés à Londres selon la police, suite à des incidents survenus durant une manifestation de grande ampleur contre les restrictions sanitaires imposées en Angleterre, le port du masque obligatoire et l'éventuelle introduction de «passeports vaccinaux».

Les manifestants s'étaient rassemblés en début d'après-midi et ont défilé le long de plusieurs grandes artères, dont le principal quartier commerçant d'Oxford Street. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des milliers de personnes défilant dans les rues de la capitale.

Munis de banderoles et panneaux sur lesquels on pouvait lire des slogans comme «Vous êtes contrôlés», «Pas de masque, pas de vaxx, pas de confinement», ou encore «Reprenons notre liberté !», les manifestants de la marche «Unite for freedom» (Unis pour la liberté) sont partis à 13H00 locales de Hyde Park. Des centaines de personnes se sont ensuite rassemblées à Hyde Park, a constaté un journaliste de l'AFP, où de «petites poches de désordre» ont éclaté, selon les services de la police métropolitaine de Londres.