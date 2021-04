DIRECT - Coronavirus : Washington va envoyer de l'aide «immédiatement» à l'Inde

Le gouvernement a confirmé le maintien du calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron, en dépit des contaminations toujours élevées. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

Les Etats-Unis vont envoyer "immédiatement" des composants pour la production de vaccins ainsi que des équipements médicaux à l'Inde en proie à une flambée des cas de coronavirus, a déclaré dimanche le conseiller de Joe Biden pour la sécurité nationale.

"Les Etats-Unis ont identifié les origines d'ingrédients spécifiques nécessaires à la production en Inde de vaccins anti-Covid qui vont être immédiatement fournis à l'Inde", a précisé Jake Sullivan, sans évoquer cependant l'envoi de vaccins vers ce pays, qui a enregistré dimanche un record mondial de nouvelles contaminations au coronavirus.

Emmanuel Macron se rend lundi matin, jour d'une rentrée sous surveillance sanitaire pour les maternelles et primaires, dans une école de Melun, pour échanger avec des élèves et des enseignants, accompagné du ministre de l"Education Jean-Michel Blanquer.

Cette visite vise à "les remercier de leur engagement depuis le début de la crise et aborder avec eux le cadre sanitaire spécifique aux écoles et les moyens mis en œuvre pour assurer la continuité pédagogique", souligne l'Elysée auprès de l'AFP.

Cette rentrée, qui précèdera d'une semaine celle en présentiel ou en demi-jauge des collèges et lycées, s'accompagnera d'un renforcement du protocole sanitaire avec notamment la montée en puissance de tests salivaires ainsi que la fermeture des classes dès qu'est détecté un cas Covid-19.

Ils seront complétés, dès cette rentrée, par le déploiement massif d'autotests pour les personnels éducatifs et les lycéens, ainsi que l’ouverture de la vaccination avec accès prioritaire aux enseignants de plus de 55 ans.

Emmanuel Macron s’exprimera « prochainement » pour détailler le calendrier de réouvertures, a annoncé Gabriel Attal sur FranceInter, sans plus de précisions.

L'UE va fournir une « assistance » à l'Inde, confrontée à des records de contamination au Covid, en activant son Mécanisme européen de protection civile, a annoncé dimanche la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur Twitter.

Alarmed by the epidemiological situation in India. We are ready to support.





The EU is pooling resources to respond rapidly to India’s request for assistance via the EU Civil Protection Mechanism.





We stand in full solidarity with the Indian people! https://t.co/Pv8ezFPdS3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2021