Etats-Unis : un chien se faufile dans une course de relais d'un lycée et la remporte (vidéo)

Un invité surprise. Un chien s'est précipité sur la piste lors d'une course de relais et l'a «gagné» en battant le coureur sur la ligne d'arrivée. Cette vidéo d'une compétition d'athlétisme d'un lycée de la ville de Logan est depuis devenue virale.

La séquence vidéo a été filmée le 17 avril 2021, dans le stade du lycée Logan High School, lors du Grizzly Invitational, une compétition sportive comptant pour les qualifications régionales d'Utah, Etat de l'ouest des Etats-Unis.

Prénommée Holly, une femelle Goldendoodle - race canine issue du croisement entre un Golden Retriever et un Caniche - assistait dans les tribunes avec ses propriétaires aux différentes épreuves sportives. Echappant à leur surveillance, elle a fait irruption sur la piste, au moment de la dernière passation de témoin dans le relais 4X200 m féminin. Dépassant plusieurs concurrentes dans le virage, la chienne a rattrapé dans la dernière ligne droite, Gracie Laney qui faisait la course en tête, et l'a battue sur la ligne d'arrivée manquant de la faire trébucher au tout dernier moment.

Officiellement, cette épreuve de relais a été gagnée par Gracie Laney et ses coéquipières qui représentaient l'équipe locale, celle du lycée Logan High School. Elles ont réalisé un très bon chronomètre de 1 min 59 sec et 27/100. Quant à Holly, elle a réussi les 100 derniers mètres en 10 sec et 5/100 environ, soit 1 seconde derrière le record du monde d'Usain Bolt, établi en 2009 à Berlin en 9 sec et 58/100, ainsi que le remarque et souligne le tweet de la BBC ci-dessous.

What a race finish!





Holly the dog escaped her owners to fly past the frontrunners during this high school relay event in Utah.





She clocked 10.5 seconds for the final 100m - only one second behind Usain Bolt’s record! https://t.co/6TmuF1wX5q pic.twitter.com/BqqqCXJ2F5 — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) April 22, 2021

Gracie Laney a déclaré à KSL-TV, une chaîne de télévision basée à Salt Lake City, qu'elle avait entendu la foule devenir de plus en plus bruyante dans la dernière ligne droite et avait supposé qu'une concurrente était en train de fondre sur elle pour venir lui ravir la victoire.

«J'ai senti Holly revenir sur moi dans les 50 derniers mètres environ, je pensais que c'était une concurrente au début, mais ensuite j'ai réalisé que c'était un chien !», a indiqué la lycéenne, plus tard après la course au journal local, The Salt Lake Tribune. «J'avais peur de trébucher et de le blesser. Mais heureusement tout c'est bien passé. Je suis contente que nous n'ayons pas été blessées», a-t-elle ajouté.

A l'issue de la course, les propriétaires de Holly se sont dits embarrassés et désolés pour le comportement de leur chienne mais la lycéenne leur a assuré que tout allait bien. Son seul regret a été de ne pas avoir fait une photo avec Holly après la compétition.