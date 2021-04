Devenu millionnaire grâce au Bitcoin, il tente désormais de le faire interdire

Entre Moritz Schmidt et le Bitcoin, la rupture semble consommée. Devenu millionnaire grâce à cette cryptomonnaie, ce développeur de logiciels allemand investit désormais son argent dans le but de la faire interdire. Il a notamment fait don d'un million d'euros au parti écologiste allemand.

Car le désamour de Moritz Schmidt pour le Bitcoin a commencé lorsqu'il a appris, en 2017, que cette monnaie virtuelle consomme beaucoup d'électricité. Les calculs informatiques permettant de générer et échanger des cryptomonnaies nécessitent en effet une énergie considérable, même si cela reste infime comparativement au système financier traditionnel dans son ensemble.

Mit Bitcoins hat der Softwareentwickler Moritz Schmidt ein Vermögen verdient – und die Hälfte den Grünen gespendet. Wer ist der Mann? (S+) https://t.co/ROWuv3ltny — DER SPIEGEL (@derspiegel) April 24, 2021

Agé de 39 ans, le développeur de logiciels a acheté pour «quelques milliers d'euros» de bitcoins en 2011. Il a progressivement revendu cette monnaie virtuelle au fil des années, gagnant environ 2 millions d'euros. Aujourd'hui Moritz Schmidt reconnait avoir «énormément profité de la bulle Bitcoin» mais estime que ces gains constituent «une richesse non méritée».

En versant un million d'euros aux Verts allemands, il a réalisé l'un des plus gros dons politiques de l'histoire de l'Allemagne. D'ordinaire, les partis politiques du pays tirent l'essentiel de leur financement des cotisations de leurs membres et des aides d'Etat liées aux résultats des élections. Les dons ne représentent généralement que de petites sommes.

Vers l'interdiction du Bitcoin ?

Mais Moritz Schmidt avait le sentiment que son argent aurait «un impact beaucoup plus important» s'il était donné à un parti politique plutôt qu'à une association ou un projet en faveur de l'écologie. Il compte sur les Verts pour développer des politiques environnementales fortes, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et repousser la menace du dérèglement climatique.

En réalité, l'empreinte environnementale du Bitcoin n'est pas spécifiquement abordée dans le programme du parti écologiste allemand, mais ses membres souhaitent néanmoins que ces devises virtuelles soient «traçables». Une mesure qui rendrait sans nul doute le Bitcoin beaucoup moins intéressant pour ses adeptes, mais qui reste insuffisante pour Moritz Schmidt.

Il estime qu'une telle règlementation ne résoudrait rien «à moins qu'elle ne fasse baisser le prix à des niveaux qui rendraient le Bitcoin inintéressant en tant qu'actif et inutilisable en tant que monnaie mondiale». Le donateur propose donc l'interdiction pure et simple du Bitcoin. Certains le soupçonnent de chercher à se racheter mais Moritz Schmidt dément : «Si j'avais cherché l'absolution, je me serais tourné vers l'Eglise catholique».