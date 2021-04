A Monaco, la Compagnie des carabiniers du Prince recrute

La campagne de recrutement pour incorporer le corps des carabiniers du Prince vient de débuter, en Principauté. Les différentes épreuves se dérouleront fin septembre et début octobre 2021. Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 30 juin.

Honneur, fidélité et dévouement. Pour faire partie des 119 hommes qui assurent la protection de la Famille Princière, il faut être de nationalité française ou monégasque, avoir entre 19 et 27 ans, être célibataire jusqu’à la période probatoire d’un an, mesurer entre 1,80m et 2m et ne pas avoir de tatouage apparent. Les candidats doivent également être en excellente santé et avoir une bonne acuité visuelle, savoir nager, avoir un indice de masse corporelle (IMC) compris entre 19 et 25, être titulaires du permis de conduire et avoir participé à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Le recrutement s’effectue par un concours comprenant des épreuves de connaissances générales, d’aptitude physique, des examens médicaux et psychologiques ainsi que des entretiens.

Un emploi du temps irrégulier

Les missions des carabiniers consistent à veiller à la sûreté de la Famille Souveraine, assurer la garde du Palais et de ses dépendances, fournir les services d’honneur et veiller à l’exécution des lois et participer au maintien de l’ordre public. Créée en 1817, la Compagnie des Carabiniers du Prince de Monaco est une unité militaire composée de 8 officiers et sous-officiers supérieurs, 20 sous-officiers, 14 brigadiers, et 84 carabiniers de 1ère et 2ème classe.

Les carabiniers sont logés en caserne. L’emploi du temps irrégulier, le travail en horaires décalés et la disponibilité demandée sont des aspects qui doivent pris en compte par les postulants.

Le salaire de départ d’un carabinier est de 2200 euros par mois ou 26 400 euros par an. Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 30 juin sur carabiniers.gouv.mc