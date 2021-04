Russie : la justice ordonne aux organisations d’Alexeï Navalny de suspendre leurs activités

La justice russe a ordonné lundi la suspension des activités des organisations liées à l'opposant emprisonné Alexeï Navalny, qui sont menacées d'être déclarées «extrémistes».

«Les activités des bureaux de Navalny et du Fonds de lutte contre la corruption (FBK) ont été immédiatement suspendues», a écrit sur Twitter Ivan Jdanov, directeur du FBK.

Деятельность Штабов Навального и ФБК сразу немедленно приостановили. Они просто тут кричат: мы боимся вашей деятельности, мы боимся ваши митинги, боимся умное голосование pic.twitter.com/QYU7bpKvkA — Ivan Zhdanov (@ioannZH) April 26, 2021

Le message est accompagné de photographies de cette décision prise par le procureur dans l'attente d'un procès qui pourrait interdire définitivement leurs activités. «Ils hurlent tout simplement: nous avons peur de vos activités, nous avons peur de vos manifestations, nous avons peur de vos consignes de vote», a-t-il ajouté.

Conséquence immédiate de cette décision, le bureau moscovite d’Alexeï Navalny a déclaré sur Telegram «ne plus pouvoir travailler sous l'ancien format». «Cela serait trop dangereux pour nos employés et pour nos partisans», a-t-il précisé tout en promettant qu'ils «(continueront), à titre personnel, à lutter contre la corruption», contre le parti au pouvoir, Russie Unie, et contre le président Vladimir Poutine.

Les collaborateurs de Navalny risquent de lourdes peines

«Ce ne sera pas facile de se battre, mais nous gagnerons absolument, car nous sommes nombreux et nous sommes forts», a indiqué le bureau moscovite de l'opposant.

Le Parquet russe a demandé mi-avril de qualifier les organisations liées à Alexeï Navalny d'«extrémistes», ce qui les interdirait en Russie et ferait encourir aux collaborateurs et aux partisans de l'opposant de lourdes peines de prison.

Le Parquet accuse ces organisations de chercher à «créer les conditions de la déstabilisation de la situation sociale et sociopolitique» en Russie, «sous couvert de slogans libéraux». Cette demande doit être encore examinée par la justice, qui a tenu ce lundi une première audience préliminaire dans cette affaire.

Actuellement incarcéré, l'opposant russe Alexeï Navalny a annoncé vendredi cesser la grève de la faim qu'il observait depuis trois semaines pour dénoncer ses conditions de détention, suscitant des inquiétudes pour sa santé et des tensions russo-occidentales.