52 passagers d’un vol de New Delhi à Hong Kong positifs alors que les tests étaient négatifs au décollage

Mardi 20 avril, les autorités hongkongaises ont annoncé que 52 passagers d’un vol entre New Delhi et Hong Kong ont été testés positifs au Covid-19 à leur arrivée, alors qu’ils présentaient tous un test négatif à l’embarquement.

Les passagers en provenance de la capitale indienne ont atterri le 4 avril dernier à Hong Kong à bord d’un avion de la compagnie Vistara. Si l’engin comportait 188 places, les autorités n’ont pas confirmé le nombre de voyageurs au total rapporte le Daily Mail. Les passagers contaminés seraient âgés de quatre mois à 63 ans.

Alors qu’un test doit être effectué 72 heures avant un vol comme pour Hong Kong, les experts de santé ont avancé leurs premières hypothèses. Parmi elles, certains des 52 passagers auraient pu être infectés en Inde, juste après avoir passé leurs tests du Covid-19 avant le vol.

De son côté, le scientifique américain, Eric Feigl-Ding suppose «qu’il pourrait tout aussi s’agir d’une transmission survenue à l’hôtel, comme déjà observé en Australie». En effet, les résultats positifs sont apparus au cours de la période de quarantaine obligatoire de trois semaines imposée par Hong Kong. Cette mesure est l’une des plus strictes du monde qui leur a permis de contrôler au mieux l’épidémie.

2) If it weren’t for hotel quarantine—Hong along would have completely allowed these 39 to have begin spreading in the community! This is why border quarantines critical. https://t.co/EWks9VLJQ3

