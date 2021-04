Coronavirus : à 21 ans et sans problèmes de santé, elle décède en l'espace de trois jours

Un cas extrêmement rare. Une jeune Belge de 21 ans, sans problèmes de santé, est décédée du coronavirus le mois dernier, trois jours seulement après l'apparition des premiers symptômes.

En l'espace de 24 heures, l'état de santé de Tifany Lieffring s'est fortement dégradé, relate le média belge Sudinfo. Transportée en ambulance à l'hôpital, elle y est décédée quelques instants plus tard d’un arrêt cardiaque après une embolie pulmonaire due au Covid-19.

La jeune femme, originaire de Châtillon, à 15 km de la frontière avec la Meurthe-et-Moselle, n'avait «aucun antécédent médical», selon sa mère. «Elle ne fumait pas, ne buvait pas, ne se droguait pas», assure-t-elle, et ne souffrait ni d'hypertension ni de diabète, qui sont des facteurs de comorbidité du coronavirus. Elle présentait seulement «un léger surpoids».

D'après ses parents, leur fille faisait également extrêmement attention aux gestes barrières. «Elle ne voyait plus ses amis depuis septembre 2020 et elle avait toujours son gel hydroalcoolique dans son sac et portait son masque en permanence», raconte son père.

«Malheureux» et «imprévisible»

L'école où elle étudiait, l'Institut Technique Etienne Lenoir d’Arlon (ITELA), a rendu hommage à la victime sur Facebook. «Nous sommes profondément attristés par la perte de Tifany Lieffring, une élève douce, généreuse et très appréciée de son entourage», a écrit l'établissement sur le réseau social.

Selon l'infectiologue Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 outre-Quiévrain, ce genre de cas est «extrêmement rare», d'autant plus chez les jeunes. «Avant l’âge de 20 ans, la Belgique doit compter 3-4 peut-être 5 décès. Et dans les premières années de la vingtaine, c’est à peu près la même chose», affirme-t-il au média belge L'Avenir.

Evoquant un cas «malheureux» et «imprévisible», l'expert estime que l'histoire de Tifany Lieffring montre «que personne n’est à l’abri».