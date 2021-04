DIRECT - Coronavirus: l'Australie suspend les vols en provenance d'Inde

Le gouvernement a confirmé le maintien du calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron, en dépit des contaminations toujours élevées. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

08h39

L'Australie a décidé mardi de suspendre jusqu'au 15 mai les vols en provenance d'Inde alors que la pandémie de Covid-19 dans ce pays d'Asie du Sud a atteint un niveau de gravité sans précédent.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a justifié cette décision par les "risques" que représentent les voyageurs en provenance d'Inde, parmi lesquels des milliers d'Australiens dont de célèbres joueurs de cricket. Le Canada, les Emirats arabes unis, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande ont déjà suspendu ou restreint leurs vols à la suite d'une hausse record des cas dans ce pays d'1,3 milliard d'habitants.

L'Australie a également annoncé sa décision d'envoyer de l'aide médicale, notamment des containers d'oxygène, des ventilateurs et du matériel de protection en Inde, où les hôpitaux sont submergés.

07h48

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a annoncé mardi une réduction de 14 à 7 jours de la quarantaine obligatoire à l'arrivée dans l'archipel pour les voyageurs vaccinés avec le sérum Pfizer/BioNTech. Ce protocole, qui va entrer en vigueur dans les prochains jours, concernera les passagers qui auront reçu les deux doses de ces vaccins "au minimum 14 jours" avant de poser le pied sur le Caillou, territoire exempt de Covid-19.

Toutefois, se rendre en Nouvelle-Calédonie ou y revenir pour ceux qui y résident reste conditionné à un motif impérieux. Depuis un an et jusqu'au 31 octobre 2021, le trafic aérien passagers est drastiquement réduit et se limite à deux vols hebdomadaires avec la Métropole via le Japon et un avec Wallis et Futuna. Tout arrivant est systématiquement placé en isolement pour 14 jours dans des hôtels réquisitionnés.

Désormais, cette période sera réduite à 7 jours pour les personnes vaccinées mais en plus des habituels tests PCR, une sérologie (prélèvement sanguin) sera effectuée.

07h01

L'agence de régulation sanitaire du Brésil (Anvisa) s'est opposée lundi à la demande de plusieurs Etats du pays d'importer le vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19, estimant manquer de données pour s'assurer de sa sûreté et de son efficacité.

"Jamais nous ne permettrons que des millions de Brésiliens soient exposés à des produits sans une vérification appropriée de la qualité, de l'innocuité et de l'efficacité ou, au minimum, face à la situation grave que nous traversons, qu'il existe un rapport favorable entre le risque et les avantages", a déclaré Antonio Barra Torres, président de l'Anvisa.

La direction de l'agence a suivi la recommandation de ses experts constatant des "incertitudes" sur le vaccin, qui n'a toujours pas été approuvé par les agences sanitaires de l'Union européenne (EMA) et des Etats-Unis (FDA).

06h02

Les premières cargaisons d'aide médicale britannique, dont 100 ventilateurs et 95 concentrateurs d'oxygène, sont arrivées mardi matin en Inde, a annoncé le ministère indien des Affaires étrangères. Le porte-parole du ministère Arindam Bagchi a tweeté des photos de ce matériel en train d'être déchargé d'un vol de la Lufthansa à Delhi, en saluant un exemple de "coopération internationale".

La Grande-Bretagne, l'un des nombreux pays à avoir annoncé l'envoi d'une aide alors que le système de santé indien est débordé par l'explosion des cas de Covid-19, déploie plus de 600 unités d'équipement médical vital. Au total, neuf conteneurs aériens chargés d'approvisionnement, dont 495 concentrateurs d'oxygène, 120 respirateurs non invasifs et 20 respirateurs manuels, seront envoyés cette semaine, selon le Haut Commissariat britannique à New Delhi.

De son côté, la France a précisé la nature de son "opération de solidarité" qui doit arriver en Inde d'ici la fin de la semaine. Il s'agira de huit unités de production d'oxygène médical par générateur, de containers d'oxygène liquéfié, dont 5 acheminés dans un premier temps, permettant d'alimenter en oxygène médical jusqu'à 10.000 patients sur une journée, ainsi que du matériel médical spécialisé contenant notamment 28 respirateurs, a précisé l'ambassade de France dans un communiqué à l'AFP.

05h58

