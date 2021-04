Joe Biden veut augmenter les impôts chez les plus riches

C'était une promesse qu'il avait faite depuis longtemps. La Maison Blanche a confirmé ce 26 avril que Joe Biden voulait bien augmenter les impôts pour les Américains les plus riches.

Cette hausse concernerait les contribuables qui gagnent plus d'un million de dollars par an dans le pays, soit environ 0,3% de la population d'après Brian Deese, conseiller économique du président américain. Leur taux d'imposition passerait de 20% à 39,6%. Pour ceux qui gagnent entre 400.000 dollars et un million par an, le taux passerait lui de 37 à 39,6%. Les foyers qui engendrent moins que ces montants ne devraient pas être concernés par des changements.

L'objectif avancé par le gouvernement est de financer un programme d'investissement à destination de la jeunesse et de la santé. Nommé «American Families Plan», il doit être présenté par Joe Biden lors de son premier grand discours de politique générale au Congrès ce 28 avril. Une date pas anodine puisque le démocrate conclura cette semaine son 100ème jour au pouvoir.

Mais cette évolution de l'imposition n'est pas la seule qui a été avancée par le président. En effet, Joe Biden a proposé d'augmenter les impôts sur les sociétés de 21 à 28%, de manière à compenser en partie les baisses qui avaient été mises en place par son prédécesseur. Cependant, ces projets devront être adoptés par le Congrès, ce qui risque d'être une bataille féroce, en raison de la très faible majorité parlementaire du côté démocrate. Les négociations pourraient donc prendre un long moment.