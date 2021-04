McDonald's : N'arrivant pas à recruter, le restaurant offre 50 dollars par entretien d'embauche

Alors que les établissements refont petit à petit le plein aux Etats-Unis, certains restaurateurs peinent à recruter du personnel. Parmi eux, le gérant d’une enseigne McDonald's en Floride.

Pour attirer des potentiels collaborateurs, ce dernier a ainsi décidé d’offrir 50 dollars (environ 41 euros) à chaque candidat qui se présenterait pour un entretien d'embauche.

Regular checkin to how the labor market is right now... pic.twitter.com/pPq6zbCiah

— Dan Nunn (@danyay) April 15, 2021