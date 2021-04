100 jours de Joe Biden : les décrets les plus marquants du nouveau président

Une première étape importante. Ce 28 avril, Joe Biden prononce un discours au Congrès pour défendre le bilan de ses 100 premiers jours à la Maison Blanche, tout en donnant un aperçu de sa politique dans les mois à venir.

Le successeur de Donald Trump parlera notamment de la pandémie, de la crise économique et de l'arrivée massive de migrants à la frontière mexicaine. L'occasion de revenir sur ses décrets les plus importants depuis sa prise de pouvoir en janvier dernier.

Environnement : retour dans l'Accord de Paris

Face à une grande partie du camp démocrate qui attendait des actions immédiates sur le climat, Joe Biden s'est attaqué à ce dossier dès son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier dernier. Comme promis pendant la campagne, celui-ci a notamment fait en sorte que les Etats-Unis rejoignent à nouveau l'accord de Paris sur le climat. Cette décision a eu pour effet de satisfaire ses collègues progressistes, tout en montrant qu'il était diamétralement opposé à son prédécesseur sur la question du réchauffement climatique. Le signal envoyé à l'étranger était également clair, avec une forme de «retour à la normale» mis en avant par la nouvelle administration. Son décret concernant l'accord de Paris a d'ailleurs été salué par Emmanuel Macron qui a tweeté : «welcome back».

Santé : port du masque obligatoire

Le système politique aux Etats-Unis est ainsi fait que Joe Biden ne pouvait pas imposer de nombreuses mesures au niveau fédéral pour lutter contre la pandémie. La majorité des actions sont en effet du ressort des gouverneurs, qui peuvent accepter ou refuser les demandes du président. Pour montrer qu'il comptait malgré tout engager son administration dans la lutte contre la maladie, il a signé le 20 janvier un décret présidentiel forçant le port du masque dans les bâtiments fédéraux. Le lendemain, il a élargi cette obligation dans les aéroports, les avions, les trains, les navires publics et les bus qui se déplacent entre plusieurs villes. Les républicains, de leur côté, ont immédiatement critiqué la mesure, estimant qu'un tel interventionnisme de la part de l'Etat n'était pas une bonne solution, voire était illégal.

Institutions : réforme de la Cour suprême

Il s'agit d'un des décrets présidentiels les plus récents de Joe Biden, mais qui risque de causer le plus de débats et de colère chez l'opposition républicaine. Le 9 avril dernier, il a en effet officialisé la création d'une commission qui aura pour but d'analyser le fonctionnement de la Cour suprême, pour éventuellement la réformer. Cette institution américaine, la plus importante du système judiciaire américain, est au coeur des débats depuis plusieurs mois. Donald Trump avait en effet décidé de nommer très rapidement une nouvelle juge conservatrice à la mort de la progressiste Ruth Bader Ginsburg.

Cela avait créé un certain émoi chez les démocrates, puisque désormais 6 juges sur les 9 présents sont conservateurs, ce qui leur fait craindre un retour en arrière sur certaines lois comme le droit à l'avortement. Pour rappel, ceux-ci sont nommés à vie, et ne quittent leur poste que sur démission de leur part. L'une des idées des démocrates serait donc d'augmenter le nombre de juges, ce qui aurait pour effet de rééquilibrer l'institution pour les années à venir. Une éventualité qui est largement critiquée par les républicains.

Immigration : réunir les familles de migrants

Les semaines qui ont suivi l'investiture de Joe Biden ont vu le début d'une nouvelle crise migratoire à la frontière américano-mexicaine. Celle-ci, selon l'opposition républicaine, est la conséquence d'une politique trop laxiste de la part de la nouvelle administration démocrate. Les conservateurs mettent notamment en avant un décret présidentiel signé le 2 février, qui promet la création d'une équipe chargée de réunir les familles de migrants, qui ont parfois été séparées à la frontière.

L'objectif est également de rapatrier les enfants mineurs de migrants dont les parents sont aux Etats-Unis, afin que ceux-ci ne risquent pas leur vie pour les rejoindre. Face aux critiques, le président démocrate a notamment demandé, pendant une interview, à ce que les migrants ne «quittent pas leur ville et leur communauté» pour rejoindre les Etats-Unis.

LGBTQ : autoriser les soldats transgenres

Le sujet des militaires transgenres est une question sensible depuis plusieurs années aux Etats-Unis, et montre dans le même temps à quel point les décrets présidentiels sont fragiles. En 2016, Barack Obama avait levé l'interdiction pour ces soldats de servir dans l'armée américaine, ce qui était une première historique. À son arrivée au pouvoir en 2017, Donald Trump est revenu en arrière. Joe Biden, le 25 janvier, a de nouveau autorisé leur retour dans les rangs par ordre exécutif. Cette nouvelle a été saluée par la communauté LGBTQ.

Mais, comme pour tous les décrets présidentiels cités plus haut, la situation reste précaire. Si le camp démocrate venait à perdre la prochaine élection présidentielle en 2022, rien n'empêcherait un président républicain de réactiver l'interdiction. Pour que la situation actuelle soit définitive, il faudrait qu'une loi soit votée au Congrès, ce qui semble compliqué tant la majorité démocrate y est faible. Compte tenu de la grande majorité conservatrice à la Cour suprême, il est également peu probable de voir cette institution prendre une décision en faveur des transgenres dans les années à venir. La situation reste donc fragile pour les quelques milliers de soldats transgenres américains.