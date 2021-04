Covid-19 : une pilule Pfizer pour traiter les symptômes disponible dès cette année ?

C'est un espoir pour contrer le virus. Pfizer a entamé les essais d'un médicament qui permettrait de traiter les symptômes du Covid-19. Il pourrait être disponible dès cette année.

Depuis quelques jours, selon les informations du Telegraph, 60 volontaires, âgés de 18 à 60 ans, se voient administrer cette pilule, dont le nom de code est PF 07321332. Classée comme un «inhibiteur de protéase», elle a été mise au point pour attaquer la «colonne vertébrale» du SARS-Cov-2 et l'empêcher de se développer dans le nez, la gorge et les poumons.

«Nous avons conçu PF-07321332 comme une thérapie orale potentielle qui pourrait être prescrite au premier signe d'infection, sans exiger que les patients soient hospitalisés ou en soins intensifs», a déclaré Mikael Dolsten, directeur scientifique et président de la recherche mondiale et du développement médical de Pfizer dans un communiqué officiel publié le mois dernier.

D'après des documents internes au laboratoire américain consultés par le Telegraph, l'essai organisé par Pfizer est divisé en trois phases et durera 145 jours. La première phase doit permettre de voir comment le traitement «est toléré lorsque la dose est augmentée [et] s'il y a des effets secondaires importants». La deuxième aura le même objectif, mais avec des «doses multiples». Et enfin, pour la phase 3, l'antiviral sera testé sous forme de comprimés et liquide.

Après l'issue de ces 145 jours, si les tests s'avèrent concluants, 28 autres jours seront nécessaires à Pfizer pour, cette fois, tester cette «pilule anti-covid» sur des personnes touchées par le virus. Il faudra donc prendre son mal en patience, mais l'espoir de voir ce traitement, idéal pour lutter contre l'épidémie, disponible à la fin de l'année est toujours présent.