Etats-Unis : un enfant de 3 ans tué par balle à son goûter d'anniversaire

Une scène d'horreur. Un enfant de 3 ans a été tué par balle samedi soir lors de son goûter d'anniversaire dans la banlieue de Miami. Il aurait été fauché par une balle perdue. La police a lancé un appel à témoins.

Les circonstances du drame sont encore floues. Selon la police, le petit Elijah LaFrance se tenait à l'entrée de la propriété, située dans le comté de Miami-Dade et louée sur Airbnb pour la fête, lorsque des individus «équipés de plusieurs armes semi-automatiques, dont un fusil» ont ouvert le feu sur la maison. Ses parents et d'autres membres de sa famille «nettoyaient le jardin» à ce moment-là, ont détaillé les forces de l'ordre.

Cette fusillade aurait pour origine «une sorte d'altercation» devant la location, qui a éclaté peu après 20h, rapporte NBC. Le goûter était organisé pour les 4 ans d'Elijah LaFrance et pour l'anniversaire de sa petite soeur, ont indiqué les membres de la famille de la victime.

Les agents se sont rendus sur les lieux après avoir été alertés par le système ShotSpotter, une technologie acoustique qui permet de détecter les coups de feu et qui est installée dans près d'une centaine de villes américaines. Ils y ont trouvé l'enfant, qui a immédiatement «été transporté à l'hôpital, où il a succombé à ses blessures», a-t-elle précisé.

Une femme de 21 ans a également été blessée dans la fusillade, mais devrait s'en sortir. Plusieurs dizaines de coups de feu ont été tirés, selon des témoins. La police a retrouvé plus d'une soixantaine de douilles sur place. Elle a relevé la prime pour toute information permettant d'arrêter le ou les suspects de 5.000 à 15.000 dollars (12.400 euros).

SEEKING INFORMATION: On 4/24/21, Elijah LaFrance was killed in the area of N. Miami Avenue & NE 158 Street. Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477 or by dialing **TIPS. pic.twitter.com/gNtJF9OUjH

«Il n'y a pas de mots pour décrire l'immense perte et la colère que ressent notre communauté», a réagi la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. «Nous ferons tout ce que nous pourrons pour traduire ce meurtrier en justice et nous devons nous tenir ensemble pour exiger la fin de ce cycle de tragédie», a-t-elle ajouté, faisant référence à la mort en janvier dernier de Chassidy Saunders, 6 ans, également lors d'une fête d'anniversaire à Miami.

Last night a three-year-old was shot & killed at a birthday party. There are no words to describe the immense loss & anger our community is feeling. We will do everything we can to bring this murderer to justice & we must stand together to demand an end to this cycle of tragedy. https://t.co/nWxbSgzMMm

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) April 25, 2021