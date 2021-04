États-Unis : un homme déguisé en Chewbacca recherché pour une attaque au couteau

Une personne vêtue d’un costume du personnage de Star Wars, Chewbacca, est recherchée par la police de la Nouvelle-Orléans. Elle est suspectée d’avoir poignardé samedi soir un homme.

L’altercation a eu lieu dans le quartier français de la ville, a rapporté le New York Post. La victime est un artiste de rue âgé d’une vingtaine d’années.

#NOPD looking for street performer who wears a Star Wars Chewbacca costume, believed to be unknown black male in his 20s. Subject is suspected of stabbing victim w/knife during altercation on April 24. Call 504-658-6080 or @Crimestoppers at 504-822-1111 with any information. pic.twitter.com/J1juCJzZAd

— NOPD (@NOPDNews) April 26, 2021