Etats-Unis : une journaliste démissionne après avoir été forcée à écrire un faux article sur Kamala Harris

Elle n'en pouvait plus. Ce 27 avril, une journaliste a annoncé sur les réseaux sociaux avoir démissionné du tabloïd américain New York Post. En cause, les pressions qu'elle recevait pour écrire un article mensonger sur Kamala Harris.

Laura Italiano a en effet raconté sur Twitter qu'elle avait été poussée par sa hiérarchie à écrire un article sur la vice-présidente américaine. Publié le 23 avril dernier, celui-ci assurait que le livre de la démocrate sorti en 2019 était offert aux jeunes enfants migrants qui faisaient leur entrée sur le territoire en guise de cadeau de bienvenue. Plusieurs médias ont ensuite mené l'enquête, prouvant que l'histoire était fausse.

An announcement: Today I handed in my resignation to my editors at the New York Post. — Laura Italiano (@Italiano_Laura) April 27, 2021

En vérité, le livre avait été donné, comme des centaines d'autres, par des citoyens américains au centre d'accueil de migrants de Long Beach, en Californie. Un seul livre de Kamala Harris a donc été donné à un enfant, bien loin d'une vaste opération de propagande suggérée dans le premier article du New York Post. L'article original a d'ailleurs été modifié dans les jours qui ont suivi.

Alors que l'article était crédité avec son nom, Laura Italiano a expliqué que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. «Ça a été un privilège de couvrir la ville de New York pour son tabloïd le plus vivant et le plus vivant, une rédaction pleine de journalistes et rédacteurs en chef que j'admire», conclut-elle. Contacté par le Guardian dans cette affaire, le média possédé par Rupert Murdoch n'a pas souhaité répondre.