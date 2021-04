Pourquoi Nukumi, énorme requin blanc, traverse-t-elle l'Atlantique en direction de l'Europe ?

Les amoureux de la faune marine la surnomment «la reine de l'océan». Nukumi, requin blanc femelle de plus de 5 mètres de long, fait souvent parler d'elle pour ses impressionnantes mensurations. Mais, aujourd'hui, c'est plutôt son comportement qui interpelle les spécialistes.

Cet animal âgé de 50 ans vit habituellement le long de la côte est américaine. Elle est d'ailleurs le plus gros requin blanc jamais observé outre-Atlantique. Alors que ses congénères modifient très rarement leur route migratoire, Nukumi a récemment décidé, contre toute attente, de quitter la côte américaine.

3,541 lb #whiteshark "Nukumi" is an ancient mature shark or "Queen of the Ocean" that will share yrs worth of knowledge w/the #OCEARCH scientists. This #GivingTuesday in honor of her we're giving 3,541 reasons to be part of our support crew. Learn More: https://t.co/mJ87LmXf2u pic.twitter.com/XRQ3sKcaBw

— OCEARCH (@OCEARCH) December 2, 2020