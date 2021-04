Tout comprendre à la situation au Burkina Faso où trois Européens ont été tués

Un drame qui remet l'accent sur une situation des plus instables. Ce 27 avril, les corps de trois Occidentaux (deux Espagnols et un Irlandais) ont été retrouvés au Burkina Faso après une attaque. Les cadavres étaient criblés de balles.

Un pays en proie au jihadisme

Avant 2014, le Burkina Faso était reconnu dans la région du Sahel comme un pays stable. Mais depuis, le terrorisme islamiste s'est développé, et des attaques successives ont largement déstabilisé le pays. En août 2020, l'ONU estimait qu'un habitant sur 20 dans le pays était déplacé dans «le cadre de la crise humanitaire et de protection qui connaît la croissance la plus rapide au monde». Les régions les plus sensibles sont le nord et l'est du Burkina Faso. Aujourd'hui, tout le pays sauf une bande intérieure est cependant «formellement déconseillé» par le ministère des Affaires étrangères français.

Des négociations pour amener la paix

Taboue dans une majorité des pays, la négociation avec les groupes terroristes est une réalité pour le gouvernement depuis quelques semaines, dans le but d'apporter un semblant de stabilité dans les régions les plus touchées par le terrorisme. L'armée du pays, malgré des accords d'entraide avec la France ou la Côte d'Ivoire, ne parvient pas à lutter efficacement contre les combattants islamistes. Dans ce contexte, comme l'expliquait Le Monde en février dernier, le Premier ministre Christophe Dabiré avait évoqué l'hypothèse «d'engager éventuellement des discussions avec ces gens-là».

Une insécurité alimentaire qui aggrave la situation

Outre l'omniprésence jihadiste, le pays a connu ces dernières années une forte augmentation de l'insécurité alimentaire. D'après un rapport des Nations unies publié à l'été dernier, 3,3 millions d'habitants sur les 20,3 qui peuplent le Burkina Faso y sont confrontés. La pandémie et les attaques successives des groupes armées ont drastiquement aggravé la situation alimentaire. Menacés et ciblés par des pillages, les cultivateurs quittent leurs champs, réduisant donc l'accès à la nourriture.