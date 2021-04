Dans les crèches autrichiennes, une sucette pour tester les tout-petits

Il s’agit là d’une petite révolution qui plaira certainement aux enfants. L’Autriche propose un nouveau test de dépistage au coronavirus sous forme de sucette à mettre dans la bouche pendant 90 secondes.

Certaines crèches autrichiennes où les enfants sont testés au Covid-19, ont adopté cette nouvelle méthode à la fois originale et récréative pour permettre un meilleur contrôle de la propagation du virus.

C’est le cas d’un jardin d’enfants du centre ville de Vienne qui a ouvert ses portes aux médias. Ces derniers ont pu constater que les petits élèves se sont prêtés à l’exercice qui est indolore dont le résultat est révélé au bout d’un quart d’heure, comme le rapporte l’Agence France-Presse.

C’est un laboratoire autrichien de l’hôpital Kaiser-Franz-Joseph de Vienne qui a eu cette ingénieuse idée. Dans le but de prévenir d’une possible hausse des cas dans cette très jeune tranche d’âge non vaccinée, cette nouvelle technique salivaire a donc été développée. Cette dernière fait suite à la méthode du gargarisme, qui avait été lancée par les mêmes chercheurs. Elle est d’ailleurs très répandue dans le pays qui compte 8,9 millions d’habitants.

Pour le moment, une étude est dirigée dans cinq crèches avec des enfants âgés de un à six ans. L’objectif est de déterminer la fiabilité de cette nouvelle méthode. Si celle-ci est positive, un déploiement plus large sera orchestré. En attendant, la région de Burgenland qui se situe à une heure de la capitale autrichienne, n’a pas perdu de temps et à déjà passé une commande de 35.000 tests.

Bien que le risque de contamination soit plus faible chez les tout-petits, ils ne sont pas pour autant épargnés par le variant qui avait été détecté en Angleterre. Avec ce nouveau système de test, l’objectif est donc de «surveiller les infections» et d’offrir «une alternative judicieuse» aux prélèvements naseaux, ont expliqué les autorités régionales.

Les parents autrichiens ont été informé par courrier, que des tests gratuits seront fournis trois fois par semaine. Toutefois, les plus gourmands devront se contenter d’un test présenté sous forme de «coton-tige» dénué de parfum sucré rappelant les friandises.