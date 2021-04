DIRECT - Coronavirus : un premier cas de variant indien découvert dans le Lot-et-Garonne

Le gouvernement a confirmé le maintien du calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron, en dépit des contaminations toujours élevées. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

20h22

Un premier cas de variant indien au coronavirus a été découvert, ce jeudi 29 avril, dans le Lot-et-Garonne chez un homme revenant d'Inde.

Un premier cas de variant indien détecté dans le Lot-et-Garonnehttps://t.co/fLRt6lkirG — CNEWS (@CNEWS) April 29, 2021

19h44

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 15.226.412 personnes ont reçu au moins une injection (soit 22,7 % de la population totale et 29,0 % de la population majeure, soit près d'un adulte sur trois) et 6.256.387 personnes ont reçu deux injections (soit 9,3 % de la population totale et 11,9 % de la population majeure), annonce le ministère de la Santé.

15h52

Dans son entretien à la presse régionale, Emmanuel Macron indique également que la vaccination va être étendue dès le 1er mai à toutes les personnes de plus de 18 ans «qui ont une surcharge pondérale sérieuse», c'est à dire un indice de masse corporelle supérieur à 30.

Les personnes obèses autorisées à se faire vacciner dès le 1er maihttps://t.co/qDK3VrxiFi — CNEWS (@CNEWS) April 29, 2021

Selon le président de la République, cela concerne 2,3 millions de Français. A noter que les personnes obèses de plus de 55 ans étaient déjà prioritaires.

14h55

Emmanuel Macron annonce dans la presse régionale à paraître demain matin la réouverture le 19 mai des commerces, terrasses et lieux culturels sous conditions, des bars et restaurants le 9 juin.

Les prochaines semaines, nous allons construire ensemble le chemin qui nous ramènera à la vie normale. Tenir ensemble. Pour nous retrouver. Les étapes : pic.twitter.com/QdgM7bl9fk — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 29, 2021

Le couvre-feu sera décalé à 21H00 le 19 mai et levé le 30 juin.

12h44

Environ 10% des passagers et membres d'équipage d'un avion arrivé mercredi soir à Rome en provenance d'Inde ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé jeudi le responsable sanitaire du Latium, la région englobant la capitale italienne.

"Hier soir, un vol provenant d'Inde a atterri à 21H15 (20H15 GMT) à l'aéroport de Fiumicino avec 213 passagers et 10 membres d'équipage", a déclaré Alessio D'Amato, cité par l'agence AGI. Les tests ont établi que "23 personnes sont positives" même s'il est trop tôt pour dire si ces personnes ont le variant indien du Covid-19, le séquençage du virus étant encore en cours. M. D'Amato a précisé que toutes les personnes positives et les cas contacts ont été conduits dans des structures spécialisés, des "Covid-hôtels", où elles ont été placées en isolement.

L'Italie a interdit depuis dimanche l'entrée sur son territoire aux personnes en provenance d'Inde, mais elle n'a pas suspendu les vols entre les deux pays, notamment pour permettre aux résidents italiens en Inde de regagner la péninsule.

11h39

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, arrêtés à mardi soir, 1888 personnes ont fait l’objet d’un arrêté de quarantaine, tous aéroports confondus, dont 26 ont été testées positives au Covid-19.

A ce jour, 708 voyageurs ont été contrôlés et 62 verbalisées, indique le ministère de l’Intérieur.

Cette quarantaine est obligatoire, quel que soit le résultat de leur test, positif ou négatif, à l’arrivée sur le sol français.

10h34

Le laboratoire allemand BioNTech, qui produit le vaccin communément appelé Pfizer, a annoncé être sur le point de déposer dans l’Union européenne une demande pour que son traitement contre le Covid-19 soit autorisé pour les enfants de 12 à 15 ans. Une homologation pourrait ainsi survenir dès le mois de juin.

Les dernières étapes d’essais cliniques sont en cours, la validation pourrait prendre quatre à six semaines, a indiqué le co-fondateur de l’entreprise.

08h46

Le laboratoire américain Moderna a annoncé jeudi avoir l'intention d'investir dans ses chaînes de fabrication pour pouvoir produire 3 milliards de doses de son vaccin contre le Covid-19 en 2022.

La biotech, qui a développé un vaccin reposant sur la technologie de l'ARN messager comme Pfizer/BioNTech, a également revu à la hausse ses anticipations pour 2021 et espère désormais pouvoir fournir entre 800 millions et 1 milliard de doses cette année, a-t-il précisé dans un communiqué. mch/ak/spi

06h57

L'Inde a enregistré jeudi 3.645 nouveaux morts du Covid-19, soit 350 de plus que la veille, un nouveau record pour ce pays débordé par la flambée épidémique, selon les chiffres du ministère de la Santé.

L'Inde, submergée par une forte vague de contaminations, a enregistré un total de 204.832 décès liés au coronavirus.

06h25

Le festival alternatif américain Burning Man, qui se tient chaque année dans le désert du Nevada, a été annulé pour la seconde année consécutive pour cause de pandémie, ont indiqué ses organisateurs, qui annoncent un retour en 2022.

« Pour 2021, nous savons que le besoin de se rassembler n'a jamais été aussi fort, et bâtir une communauté, c'est ce que les +burners+ (festivaliers) font le mieux », a expliqué la directrice du festival, Marian Goodell, dans une vidéo postée mardi sur le site officiel. « Mais nous avons aussi conscience que la pandémie n'est pas terminée. »

Dès lors, les organisateurs de ce grand rassemblement annuel ont décidé d'annuler l'édition 2021, initialement prévue du 26 août au 3 septembre, après en avoir fait de même l'an passé.

06h13

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi l'envoi en urgence de plus de 100 millions de dollars d'équipements de lutte contre le Covid-19 en Inde, où la pandémie fait des ravages.

Parmi ces fournitures aéroportées figurent près d'un million de tests rapides de dépistage, qui permettent de détecter une infection au Covid-19 en 15 minutes.

Le premier avion militaire transportant ces matériels arrivera jeudi à New Delhi, a indiqué la Maison Blanche. Cette cargaison inclura également 100.000 masques de protection N95, destinés aux travailleurs indispensables, en première ligne de la pandémie. L'Inde voit son système de santé craquer sous le flot des malades, qui font face à un manque de lits d'hôpitaux, de réserves d'oxygène et de médicaments vitaux.

D'autres vols planifiés par Washington suivront, qui permettront justement d'apporter du matériel d'oxygénothérapie et des fournitures permettant de produire plus de 20 millions de doses vaccinales.