Etats-Unis : un homme meurt après avoir été plaqué au sol par des policiers

Un homme de 26 ans résidant à Oakland est mort le 19 avril dernier lors de son arrestation par des policiers d'Alameda, en Californie. Tout comme George Floyd, un an plus tôt, Mario Gonzalez a été plaqué au sol pendant plus de 5 minutes.

Publiée mercredi par la police d'Alameda en Californie, une vidéo montre des agents plaquant au sol Mario Gonzalez. Cette intervention, qui rappelle celle de George Floyd l'an passé à Minneapolis, s'est conclue par la mort du jeune homme.

Les images de son arrestation, qui peuvent choquer, ont été rendues publiques par la police mardi soir. La police d'Alameda a dans un premier temps affirmé que Mario Gonzalez était mort d'une « urgence médicale », promettant une enquête transparente et indépendante sur les faits.

Mais la famille du jeune homme a catégoriquement rejeté cette explication après avoir visionné la vidéo de l'arrestation. «Ce que j'ai vu est différent de ce qu'on m'a dit», a déclaré Gerardo Gonzalez, le frère de la victime, cité par la chaîne de télévision locale KTVU. «L'urgence médicale est due au fait qu'ils se tenaient sur son dos pendant qu'il gisait au sol.»

La vidéo, tournée par la caméra-piéton d'un des fonctionnaires de police, montre les agents en train de tenter de menotter Mario Gonzalez dans un jardin public après que l'homme obèse et confus ne leur a pas tendu ses papiers d'identité.

Les policiers, pour le maîtriser, l'ont plaqué alors au sol et l'un d'eux a exercé une longue pression avec son genou sur l'omoplate de Mario Gonzalez, pendant que l'autre appuyait avec son coude sur son dos. Le jeune homme n'a eu de cesse de répéter, « je n'ai rien fait », avant de perdre conscience. Mais constatant sa détresse vitale, les agents entament un massage cardiaque, en vain.