Sotheby's : vente exceptionnelle de baskets portées par des stars de la NBA (vidéo)

Des pointures aux enchères. Après avoir vendu des Nike Air Yeezy 1 de Kanye West pour une somme record récemment, Sotheby's vient d'ouvrir sa première vente aux enchères sur internet entièrement dédiée aux chaussures de sport ayant appartenues à des légendes du basket. Une emblématique paire de Nike Air Jordan 1 portée par Michael Jordan lors de ses débuts en NBA, constitue le clou de cette vente.

Baptisée «Gamers Only», cette vente en ligne de baskets de collection a été ouverte le 27 avril par la célèbre maison d'enchères suisse et s'achèvera le 12 mai 2021. Elle compte au total 13 paires de joueurs de la NBA, dont Stephen Curry, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Patrick Ewing, Allen Iverson et Scottie Pippen.

Mais ce sont les chaussures de Michael Jordan qui sont les vraies stars de ces enchères en ligne. Une paire de Nike de couleur rouge, noir et blanc, portées par l'icône du basket Michael Jordan en 1984-1985, lors de sa première saison en NBA avec les Chicago Bulls, a été estimée entre 100.000 et 150.000 francs suisses soit entre 109.000 et 164.000 dollars ou entre 90.000 à 136.000 euros.

Basket STAR : la mythique nike air jordan 1

Les Nike Air Jordan ont été conçues par Peter Moore, directeur de création de la marque, exclusivement pour Michael Jordan à la fin de 1984. Le nom «Air Jordan» a été inventé par David Falk, agent du jeune basketteur à l'époque, car les chaussures Nike contenaient de l'air dans les semelles et que Michael Jordan jouait au basket littérallement dans les airs. Chaussé de ces Nike Air Jordan, ce joueur de légende de la NBA a largement contribué au succès de la marque et de ce modèle de chaussure auprès du grand public. Commercialisées en 1985, elles se sont écoulées entre 3 et 4 millions de paires à travers le monde au cours de cette année-là, selon Nike.

«Les Nike Air Jordan 1 n'ont pas seulement changé les chaussures de basket à tout jamais mais elles sont aussi l'un des fondements de la culture des sneakers», a expliqué à l'AFP Josh Pullan, directeur mondial de la division Sotheby's Global Luxury.

«Cette paire vient de quelqu'un qui connaissait Jordan personnellement, ce qui fait que leur provenance est impeccable. Il y a un peu d'usure au niveau de l'orteil et autour des talons, ce qui nous donne une idée de ce qui s'est passé pendant le match durant lequel il les a portées», a-t-il ajouté.

«Il s'agit évidemment d'une paire au design emblématique et surtout un objet suscitant beaucoup d'intérêt auprès des collectionneurs de sneakers au point que les Air Jordan 1 sont considérées comme l'un des Graals et l'une des pièces incontournables», a expliqué Josh Pullan.

baskets de collection : un marché promis à un bel avenir

Sotheby's espère justement que les enchères de ce lot d'exception s'envoleront. Sa vente des Nike Air Yeezy 1 du rappeur Kanye West pour 1,8 million de dollars a pulvérisé le 26 avril 2021, le précédent record pour des baskets. Cela démontre la vitalité du marché qui n'était encore qu'une niche il y a 10 ans. Détentrice de l'ancien record, une paire de Nike Air Jordan 1 avait été vendue pour 615.000 dollars chez Christie's, en août dernier. La revente de baskets de collection pourrait peser 30 milliards de dollars, selon les analystes de la société financière américaine Cowen.

Avec «Gamers Only», Sotheby's compte bien élargir sa clientèle en séduisant un nouveau public plus jeune et en l'attirant dans le monde des ventes aux enchères de prestige.

«La catégorie des sneakers explose», a déclaré Josh Pullan à l'AFP.

«Il existe une nouvelle génération de collectionneurs âgés en général de 20 à 40 ans actifs sur le marché des baskets, mais nous constatons aussi que souvent, ils sont aussi des collectionneurs d'art contemporain ou même de peintures anciennes», a ajouté Josh Pullan.