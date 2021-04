Israël : au moins 44 morts suite à une bousculade géante pendant un pèlerinage

Une bousculade géante lors d'un pèlerinage juif orthodoxe dans le nord d'Israël a fait au moins 44 morts vendredi 30 avril, ont annoncé les secouristes et des sources hospitalières, précisant ainsi un bilan précédent qui faisait état de «dizaines de morts».

«Nous dénombrons 38 morts sur les lieux mais il y en a d'autres à l'hôpital», a déclaré un porte-parole de la Magen David Adom - équivalent israélien de la Croix-Rouge.

De son côté, l'hôpital Ziv, l'un des établissements où ont été transportées des victimes, a dit avoir dénombré six morts, pour un total d'au moins 44 décès. Le quotidien israélien Haaretz a lui aussi évoqué 44 morts et des dizaines de blessés, dont six dans un «état critique» et 18 dans un «état sérieux».

Les médias israéliens ont rapidement fait circuler l'image choc d'une dizaine de corps inertes alignés dans des sacs plastique, entourés de secouristes sur une piste de bitume.

Les pèlerins étaient réunis pour la fête juive de Lag Baomer. Quelque 10 000 personnes avaient été autorisées à se réunir, mais elles auraient en fait été au moins 30 000, puisque 650 bus avaient été affrétés dans les faits. La presse locale parle même de 100 000 personnes. Les circonstances de cette bousculade sont encore inconnues.

Le Premier ministre Benyamin Nétanyahou a déploré dans la nuit sur les réseaux sociaux un «énorme désastre au mont Méron», avant d'appeler la population à «prier pour sauver les blessés».