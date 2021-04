La première momie enceinte a été découverte

Une momie qui porte la vie. C'est l'étonnante découverte qu'ont faite des scientifiques polonais. Après avoir étudié des scans de corps embaumés et conservés au Musée national de Varsovie, des chercheurs ont trouvé une momie enceinte.

«Mon mari Stanislaw, un archéologue égyptien, et moi avons regardé les images radiographiques et avons remarqué une vue familière pour nous qui sommes parents de trois enfants dans le ventre de la défunte : un petit pied !», a raconté Marzena Ozarek-Szilke, anthropologue et archéologue à l'Université de Varsovie, rapporte Hindustan Times.

Une analyse plus approfondie a finalement révélé le fœtus à l'intérieur de la momie. L'âge de la femme, enceinte de 26 à 30 semaines au moment du décès, est estimé à entre 20 et 30 ans. «Nous ne savons pas pourquoi le fœtus n'a pas été retiré du ventre de la défunte lors de la momification», a déclaré Wojciech Ejsmond de l'Académie polonaise des sciences, un autre participant au projet. «C'est ce qui fait que cette momie est vraiment unique. Nous n'avons pas été en mesure de trouver des cas similaires. Cela signifie que 'notre' momie est la seule reconnue au monde avec un fœtus», a-t-il déclaré.

«C'est le premier cas connu d'un corps embaumé enceinte... Cela ouvre de nouvelles possibilités de recherche sur la grossesse dans les temps anciens et les pratiques liées à la maternité», abonde l'article du Journal of Archaeological Science dans lequel a été publiée la recherche.

Une analyse des hiéroglyphes sur le sarcophage avait identifié la momie comme celle d'un prêtre ayant vécu entre le premier siècle avant JC et le premier siècle après JC. Mais elle pourrait être encore plus vieille.