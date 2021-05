DIRECT - Coronavirus : 400.000 cas supplémentaires en 24h en Inde, la vaccination ouverte à tous

Le gouvernement a confirmé le maintien du calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron, en dépit des contaminations toujours élevées. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

19H32

L'Inde a ouvert samedi sa campagne de vaccination contre le coronavirus à l'ensemble de sa population adulte, malgré la pénurie de vaccins, et prolongé d'une semaine le confinement de New Delhi, pour freiner l'explosion des contaminations, avec un nouveau record mondial. En première ligne face à la pandémie, avec le Brésil, l'Inde a répertorié samedi 401.993 nouvelles contaminations sur les dernières 24 heures, une première mondiale, a annoncé le ministère de la Santé. Au total, plus de 151 millions de personnes ont été contaminées dans le monde depuis fin 2019, dont plus de 3,18 millions sont décédées, selon un bilan de l'AFP samedi.

Sur le seul mois d'avril, l'Inde a détecté environ sept millions de nouvelles infections. Quelque 3.523 morts ont été enregistrées samedi sur la journée écoulée, portant le total à 211.853 décès. Nombre d'experts estiment toutefois que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés.

L'ambition de ce pays d'1,3 milliard d'habitants de vacciner ses 600 millions d'adultes semble déjà compromise.

18H21

Une cinquantaine de personnes ont été arrêtées samedi au cours d'une manifestation à Helsinki organisée en protestation contre les mesures prises par le gouvernement finlandais pour lutter contre le Covid-19, a annoncé la police sur Twitter. La manifestation, qui a rassemblé jusqu'à 300 personnes dans le centre de la capitale finlandaise, a été dispersée par les forces de l'ordre qui n'ont déploré aucun incident majeur.

Les rassemblements publics de plus de six personnes sont interdits à Helsinki en raison de la pandémie provoquée par le coronavirus et les organisateurs avaient annoncé une manifestation de six personnes. Au total, une cinquantaine de personnes ont été arrêtées pour avoir refusé de se plier aux ordres des autorités et seront condamnées à une amende.

La Finlande et ses 5,5 millions d'habitants affichent l'un des meilleurs bilans face au Covid-19 en Europe.

15h00

La capitale indienne, New Delhi, va rester confinée une semaine supplémentaire à cause de la flambée de contaminations au coronavirus, ont annoncé les autorités de la mégapole samedi.

"Le confinement à New Delhi est prolongé d'une semaine", a annoncé Arvind Kejriwal, le chef du gouvernement de la ville, sur Twitter. Le confinement devait s'achever initialement lundi, mais le nombre de nouveaux cas continue d'augmenter rapidement dans l'immense ville de 20 millions d'habitants.

14h40

L'Inde ouvre samedi sa campagne de vaccination à l'ensemble de ses quelque 600 millions d'adultes, en dépit des pénuries et en pleine flambée épidémique, avec un nouveau record de plus de 400.000 contaminations en 24 heures.

A ce jour, 155 millions de doses ont été administrées à 127 millions de personnes, soit 9,2% de la population indienne.

14h02

Seize marins d'un navire amarré au Havre (Nord-Ouest de la France) ont été testés positifs et des analyses sont en cours pour déterminer s'ils sont touchés par le variant indien.

10h33

Le groupe italien Costa Croisières s'apprête à reprendre samedi soir la mer depuis le port de Savone (nord-ouest) avec son navire amiral Costa Smeralda, après plus de quatre mois de pause forcée due à la pandémie de coronavirus.

Ce périple en Méditerranée durera de trois à sept jours, selon les formules, avec des escales sur la côte italienne à La Spezia, Civitavecchia, Naples, Messine et Cagliari.

La reprise s'accompagnera du respect d'un strict protocole sanitaire, avec un nombre de passagers limité, des tests Covid pour l’ensemble des passagers et membres d’équipage, des prises de température et le port du masque obligatoire.

08h04

Le Brésil a enregistré vendredi 2.595 nouveaux décès dus au Covid-19, portant le total pour le mois d'avril à 82.266, deuxième record mensuel consécutif depuis le début de la pandémie, selon des chiffres du ministère de la Santé. En mars, jusque-là le mois le plus meurtrier, 66.573 décès avaient été comptabilisés.

Au total, le pays de 212 millions d'habitants déplore 403.781 morts, ce qui en fait le deuxième pays le plus endeuillé au monde en chiffres absolus derrière les Etats-Unis (plus de 575.000 morts).

07H26

05h54

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a accordé, ce vendredi 30 avril, son homologation d'urgence au vaccin contre le Covid-19 de Moderna, le cinquième à bénéficier d'une telle validation de l'agence sanitaire de l'ONU.

Cette procédure aide les pays qui n'ont pas les moyens de déterminer d'eux-mêmes l'efficacité et l'innocuité d'un médicament à avoir plus rapidement accès à des thérapies et permettra au système Covax, mis en place par l'OMS avec des partenaires pour distribuer notamment des vaccins contre le Covid dans les nations défavorisées, de pouvoir envisager de disposer de vaccins supplémentaires.