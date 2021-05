DIRECT - Coronavirus : Gabriel Attal appelle à la «solidarité» pour vacciner les personnes prioritaires

Le gouvernement a confirmé le maintien du calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron, en dépit des contaminations toujours élevées. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

12H31

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a appelé dimanche à la «solidarité» pour que les publics prioritaires soient vaccinés les premiers contre le Covid-19, fustigeant des collectivités ayant élargi la vaccination.

«La France est limitée par le nombre de doses qu'elle reçoit» et la «priorité» reste «de protéger ceux les plus à risque», a-t-il rappelé dans le Grand Rendez-Vous sur CNEWS. Or «vous avez encore plusieurs millions de personnes considérées comme prioritaires et qui sont dans l'attente d'une vaccination».

«On tiendra nos objectifs. 30 millions de personnes qui auront reçu une première injection à la mi-juin, on l'atteindra parce qu'on a une organisation robuste», Gabriel Attal, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement dans le #GrandRDV pic.twitter.com/EtPqkmceBp — CNEWS (@CNEWS) May 2, 2021

12H11

Le maire de la station touristique de La Baule (Loire-Atlantique), Franck Louvrier (LR), a réclamé dimanche la réouverture au 30 juin des discothèques, «au même titre que les bars et cafés».

«A la suite du calendrier de déconfinement annoncé par l'exécutif, je demande au gouvernement de mettre en place un plan de réouverture des établissements de nuit, trop souvent oubliés pendant cette crise. On ne peut pas laisser au bord du chemin ces 42.000 professionnels du divertissement», indique Franck Louvrier dans un communiqué.

11H14

Fin des restrictions de déplacement et retour partiel des collégiens et lycéens en classe: les contraintes liées à l'épidémie de Covid-19 commencent à se desserrer lundi, sur fond de lente décrue des hospitalisations, mais le corps médical appelle les Français à ne pas relâcher leur comportement.

09H17

L'aide française promise à l'Inde, aux prises avec une violente deuxième vague de Covid-19, est arrivée dimanche à New Delhi à bord d'un avion cargo spécialement affrété.

Le vol cargo a atterri dans la capitale indienne tôt dimanche matin avec 28 tonnes d'équipement médical à son bord dont huit générateurs d'oxygène de grande capacité, destinés à produire de l'oxygène médical à partir de l'air ambiant pour des hôpitaux, ont précisé les autorités françaises dans un communiqué.

07H11

L'Inde a ouvert samedi sa campagne de vaccination contre le coronavirus à l'ensemble de sa population adulte, malgré la pénurie de vaccins, et prolongé d'une semaine le confinement de la capitale New Delhi, pour freiner l'explosion des contaminations, avec un nouveau record mondial.

En première ligne face à la pandémie avec le Brésil, l'Inde a répertorié samedi 401.993 nouvelles contaminations sur les dernières 24 heures, une première mondiale, a annoncé le ministère de la Santé. Au total, plus de 151 millions de personnes ont été contaminées dans le monde depuis fin 2019, dont plus de 3,18 millions sont décédées, selon un bilan de l'AFP samedi.

06H54

Le Portugal est entré ce week-end dans l'ultime phase de son plan de déconfinement sanitaire mais, tant que le retour des touristes étrangers ne sera pas assuré, la filière redoute de voir s'échapper une deuxième saison d'été.

06H12

Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé samedi autour du stade olympique de Montréal, qui abrite l'un des principaux centres de vaccination du Québec, pour dénoncer les mesures sanitaires imposées afin de contrer la troisième vague de la pandémie au Canada.

«Non au masque», «Non au couvre-feu», «Non au passeport sanitaire», proclamaient plusieurs banderoles tout au long du cortège, encadré par une imposante présence policièr