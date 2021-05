La princesse Charlotte fête ses 6 ans : Kate Middleton dévoile une photo inédite

Un anniversaire très royal. La princesse Charlotte fête ce dimanche 2 mai ses 6 ans. Pour l'occasion, sa mère, Kate Middleton, a dévoilé une photo inédite de la fillette, placée aujourd'hui en quatrième position dans l'ordre de succession au trône britannique.

Elle a l'innocence de toutes les petites filles du monde. Sur le cliché partagé par l'épouse du prince William, Charlotte apparaît heureuse et souriante, ses longs cheveux blonds retombant sur une robe d'été à fleurs.

Selon les informations communiquées par le palais de Kensington, c'est Kate Middleton elle-même qui a pris la photo. «Aujourd'hui, nous souhaitons un très heureux sixième anniversaire à la princesse Charlotte», indique la légende en toute simplicité.

Le palais a ajouté que le cliché a été pris ce week-end dans le Norfolk. La famille royale britannique possède dans cette région du nord-est de l'Angleterre Sandringham House, une résidence située près du village de Sandringham.

La photo de la princesse Charlotte s'inscrit par ailleurs dans une séquence familiale chargée et importante puisque deux jours plus tôt, le 28 avril, Kate et William célébraient leur dixième anniversaire de mariage.

Une série de clichés attendrissants

A cette occasion, le couple royal, connu également comme étant le duc et la duchesse de Cambridge, a dévoilé une nouvelle photo officielle. Pour immortaliser leurs noces d'étain, ils ont fait appel à Chris Floyd, un photographe très en vue qui a déjà immortalisé de nombreuses célébrités.

Là encore, la photo a été diffusée sur les réseaux sociaux avec en légende un message très court et direct : «10 years» (10 ans), complété par deux émojis représentant des mariés.

Le prince William et Kate Middleton ont également publié une vidéo afin de remercier leurs fans et sujets «pour leurs messages gentils pour leur anniversaire de mariage». «Nous sommes très reconnaissants pour ces dix années où nous avons été soutenus», ont-ils conclu.

Kate et William se sont unis le 29 avril 2011, à l'abbaye de Westminster, sous les yeux de 2 milliards de téléspectateurs.