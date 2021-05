Monaco rouvre ses salles de sport

À partir de ce lundi, les Monégasques pourront retourner faire du sport en intérieur, en respectant un protocole très strict. Les pratiquants et leurs coachs devront tous porter un masque.

Du gel hydroalcoolique devra être mis à la disposition de tous. En outre, les salles de sport devront mettre en œuvre un système de réservation afin de réguler le nombre de personnes présentes à l’intérieur. En revanche, les pratiquants de judo, karaté, boxe et autres sports de combats devront encore patienter avant de pouvoir reprendre leurs entrainements avec contacts. En attendant le feu vert des autorités monégasques, ils pourront participer à des activités de réathlétisation.

Petits déjeuners autorisés dans les bars

Les bars et restaurants pourront à nouveau servir des petits déjeuners, entre 6h et 11h. Mais ils ne pourront accueillir que les résidents de la Principauté, les salariés et les clients d’hôtels. Les tablées devront être limitée à 6 convives (avec un espace d'1,50m entre les tables). Pour le service de midi, les règles resteront les mêmes : accès réservé aux résidents, salariés et scolaires de la Principauté ainsi qu'aux clients d’hôtels (sur réservation uniquement) entre 11h et 15h.

Le soir, seuls les résidents et clients d’hôtels pourront aller dîner. Le service, jusqu’ici assuré entre 19h et 21h30, sera prolongé jusqu’à 22h (avec un retour à domicile à 22h15 pour les clients). Le couvre-feu (21h-6h) restera de mise encore deux semaines. Le masque reste obligatoire dans l'espace public.

35% des habitants vaccinés

Si la semaine dernière, le taux d’incidence est légèrement remonté à 86,05 contre 62,5 la semaine du 12 au 18 avril, au niveau de l’activité hospitalière, les chiffres s’améliorent.

Jeudi dernier, 10 malades du Covid-19 étaient encore hospitalisés au Centre Hospitalier Princesse-Grâce dont un seul en réanimation.

À ce jour, plus d'un Monégasque sur trois a été vacciné.