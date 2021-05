Covid-19 : Pfizer donne 70 millions de dollars de traitements à l’Inde

La société Pfizer, productrice du vaccin contre le Covid-19, va soutenir l’Inde, en proie à une deuxième vague virulente de la pandémie. Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a annoncé donner l’équivalent de 70 millions de dollars de médicaments et traitements contre le virus.

«Nous nous engageons à être un partenaire de la lutte de l'Inde contre cette maladie et nous travaillons rapidement à la mobilisation de la plus grande opération de secours humanitaire de l'histoire de notre entreprise», a déclaré le PDG de Pfizer dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

Today we have announced we are mobilizing the largest humanitarian relief effort in our company’s history to help the people of India fight the vicious second wave of coronavirus that is currently ravaging the nation. pic.twitter.com/klVnkAjkcw

— Pfizer Inc. (@pfizer) May 3, 2021