Disneyland rouvre les portes de son parc en Californie

Après 412 jours de fermeture dus au coronavirus, le parc d'attractions Disneyland d'Anaheim, en Californie, deuxième le plus visité au monde, a enfin rouvert ses portes vendredi, avec un strict protocole sanitaire.

La jauge est ainsi limitée à 25 % de la capacité d'accueil habituelle, soit un peu plus de 20.000 visiteurs par jour, selon les estimations de professionnels du secteur. Seuls les résidents californiens, où le taux de contamination au Covid-19 par habitant est le plus faible des Etats-Unis, grâce notamment à une intense campagne de vaccination (40 % des habitants sont totalement vaccinés), sont autorisés à se rendre dans le parc, et la réservation est obligatoire.

To all who come to this happy place, welcome...BACK! California residents, start planning your visit now. pic.twitter.com/gXDwHS2Zco

