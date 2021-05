Vidéo : une partie de dames fait naître des tensions entre la Pologne et la Russie

Au-delà de son caractère silencieux et plutôt paisible, le jeu de dames est capable de susciter les plus vives tensions. L'une des manches pour le titre mondial, qui s'est déroulée mardi 27 avril à Varsovie, l'a clairement démontré.

La partie opposait la Russe Tamara Tansykkuzhina à la Polonaise Natalia Sadowska, qui disputaient alors la quatrième manche de leur rencontre (sur neuf) pour le titre des Championnats du monde. Tout se déroulait sans accroc jusqu'à ce que Jacek Pawlicki, membre polonais de l'organisation de la compétition, intervienne pour retirer le drapeau de la joueuse russe, sextuple championne du monde.

A Polish draughts official removed the Russian flag next to competitor Tamara Tansykkuzhina's name in the Women’s World Championship in Warsaw https://t.co/e5GAnr8UpU pic.twitter.com/8OndnzTpoJ

— Reuters (@Reuters) April 29, 2021