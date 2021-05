Allemagne : la violence et la criminalité d'extrême droite explosent

L'Allemagne a enregistré en 2020 un nombre record de crimes imputables à l'extrême droite qui reste «la plus grande menace pour la sécurité du pays», a déclaré ce mardi Horst Seehofe, le ministre de l'Intérieur.

Ces infractions diverses vont des assassinats, comme ceux de neuf jeunes d'origine étrangère à Hanau (centre) en février 2020, à l'incitation à la haine raciale ou aux saluts hitlériens.

Elles se sont élevées l'an dernier à 23.604, soit une hausse de 5,7% sur un an, selon le ministre conservateur, et représentent à elles seules plus de la moitié des infractions à motivations politiques (44.692) perpétrées en Allemagne.

Il s'agit du plus haut niveau jamais atteint depuis que des statistiques ont été mises en place en 2001. «Il y a clairement des tendances à la brutalité dans notre pays», a déploré Horst Seehofer, dénonçant également une hausse des crimes commis par l'extrême gauche et par des islamistes.

Le ministre a jugé ces chiffres «très préoccupants». «La tendance observée ces dernières années se consolide» alors que la pandémie a, selon lui, entraîné «une polarisation accrue» de la société.

Une menace longtemps sous-estimée

Les autorités allemandes mais aussi des organisations de la société civile n'ont cessé de tirer la sonnette d'alarme sur les dangers présentés par la résurgence de la mouvance d'extrême droite dans un pays hanté par son passé nazi.

Cette menace est restée longtemps sous-estimée par les services de renseignement intérieurs qui, durant plusieurs années, se sont surtout focalisés sur la lutte contre l'islamisme et la menace jihadiste.

Après l'assassinat en 2019 d'un responsable conservateur, vigoureux défenseur de la politique d'accueil des migrants de la chancelière Angela Merkel, l'Allemagne avait été choquée par un attentat manqué contre une synagogue de Halle (est).

L'assaillant, condamné depuis, était un sympathisant d'extrême droite qui, frustré de ne pas avoir pu rentrer dans la synagogue, avait tué deux personnes au hasard.

Douze membres d'un groupuscule néo-nazi sont par ailleurs jugés depuis la mi-avril à Stuttgart (sud-ouest), accusés d'avoir ourdi des attentats contre des mosquées et des responsables politiques.