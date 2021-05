Bill et Melinda Gates : combien va coûter leur divorce ?

Après 27 ans de mariage, Bill et Melinda Gates ont annoncé lundi leur divorce, même s'ils continueront à travailler ensemble au sein de leur fondation.

«Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage», ont tweeté dans un communiqué commun les deux Américains, qui résident dans l'État de Washington.

Bill Gates est, selon le dernier classement de Forbes, le quatrième homme le plus riche du monde, avec une fortune évaluée à 124 milliards de dollars (environ 104 milliards d’euros). Il se place derrière deux autres Américains, Jeff Bezos et Elon Musk, et le Français Bernard Arnault.

Le couple Gates n’aurait pas paraphé de contrat de mariage lors de son union en 1994. Selon le Daily Mail, ils auraient signé un contrat de séparation dans lequel Melinda ne demande aucune pension alimentaire pour leurs trois enfants.

Pas de contrat de mariage

L’audience au tribunal a été fixée pour avril 2022 et le couple a jusqu’à cette date pour trouver un accord pour la séparation de leurs biens.

D’après le média britannique, une bonne partie du travail est déjà entamée. Notamment en ce qui concerne la division de leurs propriétés (réparties sur cinq États), leur jet privé, leur collection d’œuvres d’art et des voitures de luxe.

Le divorce des Gates intervient après le divorce d'un autre couple multimilliardaire, celui de Jeff Bezos d'avec sa femme MacKenzie Scott en 2019 qui ont partagé 150 milliards de dollars (125 milliards d’euros).

La séparation de ces derniers avait cependant été annoncée après la publication d'informations sur une liaison extraconjugale du fondateur d'Amazon. MacKenzie Scott est depuis devenue la 22e personne la plus riche de la planète et une influente philanthrope.

Bill Gates, cofondateur de Microsoft aujourd'hui âgé de 65 ans, et sa femme, 56 ans, une ex-directrice du géant informatique, n'ont rien dit dans l'immédiat des raisons qui les poussaient à se séparer. Ils ont prié le public de donner à leur famille «l'espace et l'intimité» nécessaires pour pouvoir «commencer à nous adapter à cette nouvelle vie».