Coronavirus : Vers une ouverture de la vaccination aux 12-15 ans ?

La vaccination des adolescents sera-t-elle bientôt possible ? Alors qu’elle s’apprête à être autorisée aux Etats-Unis, l’Agence européenne du médicament a débuté des expérimentations sur la question.

La Food and Drug Administration (FDA), organisme qui autorise la mise sur le marché des médicaments aux Etats-Unis, est sur le point d’autoriser la vaccination des 12-15 ans avec le vaccin Pfizer/BioNTech, selon une information du New York Times. Un élargissement de la campagne de vaccination qui pourrait prendre effet dès la semaine prochaine, et pourrait ainsi bénéficier à des millions de jeunes Américains. L'immunologue et conseiller auprès de la Maison blanche Anthony Fauci avait par ailleurs déclaré en février dernier que les moins de 12 ans pourraient très probablement être vaccinés début 2022.

Le laboratoire pharmaceutique Pfizer avait annoncé au début du mois d’avril que, suite à une étude réalisée aux Etats-Unis, il a pu conclure à une efficacité du vaccin contre le Covid-19 de 100% sur les 12-15 ans. Selon les résultats des études cliniques, les jeunes sur lesquels le vaccin a été testé ont développé les mêmes faibles effets secondaires que les personnes âgées de 16 à 25 ans.

Des résultats concluants qui pousseraient les autorités de santé américaines à autoriser la vaccination des adolescents au plus vite. Cet élargissement de la campagne vaccinale pourrait notamment rassurer les parents et les professionnels du secteur de l’éducation, qui craignent que le virus ne circule activement chez les enfants et dans les établissements scolaires.

Plusieurs essais en cours

Ce lundi 3 mai, l’Agence européenne du médicament a annoncé lancer elle aussi une expérimentation de la vaccination avec Pfizer sur les 12-15 ans. L’agence a indiqué dans un communiqué «mener une évaluation accélérée des données transmises par la compagnie commercialisant Comirnaty», autre nom du vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Les résultats de cette expérimentation devraient être disponibles au mois de juin, et si l'autorisation est accordée, elle sera valable pour tous les pays de l’Union européenne.

Plusieurs laboratoires, en plus de Pfizer, ont déjà lancé des expérimentations sur la question. La société américaine Moderna a notamment lancé en mars des essais sur des enfants âgés de 6 à 11 ans. Le vaccin AstraZeneca est également en cours de test sur des jeunes de 6 à 17 ans.

Les jeunes moins à risque

Mais faut-il vacciner les enfants et les adolescents ? C’est un débat récurrent depuis le début de la campagne vaccinale, car les plus jeunes représentent tout de même une part significative de la population. Pour le moment, la priorité reste la vaccination des adultes, car les jeunes sont considérés comme moins «à risque». Chez les moins de 18 ans, les formes graves du Covid-19 restent rares, et lorsqu’ils sont contaminés, ils ont plutôt tendance à contracter une forme légère voire asymptomatique de la maladie, rappelle l’Inserm. Les enfants peuvent cependant participer à la diffusion du virus, notamment à cause des nombreux contacts qu'ils peuvent avoir à l’école.

La vaccination des mineurs n’étant pas encore d’actualité en France, à la fois en termes de priorité mais aussi de nombre de doses disponibles, le gouvernement et notamment le ministère de l’Education nationale comptent pour le moment sur le dépistage massif chez les jeunes. Ils misent notamment sur l’utilisation généralisée des autotests et tests salivaires dans les écoles, ainsi que sur un protocole sanitaire strict en cas de détection d’un cas de Covid-19 au sein d’une classe. Des dépistages plus réguliers qui devraient permettre d’isoler rapidement les cas positifs, élèves ou professeurs.