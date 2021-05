Vidéo : elle accouche dans un avion qui, par chance, transportait une équipe de néonatologie

Le hasard était très certainement du côté de Lavinia Mounga, mercredi 28 avril. Cette jeune femme, enceinte d'un peu plus de six mois, a accouché alors qu'elle se trouvait dans un avion reliant Salt Lake City à Hawaï. Par chance, une équipe de néonatologie se trouvait à bord.

Dale Glenn, médecin de l'Hawaii pacific health dont les propos sont rapportés par l'Associated press, a entendu un appel d'urgence retentir «à peu près à la moitié du vol». Cherchant d'urgence une aide médicale parmi les passagers, l'équipage a vu le docteur se présenter, accompagné de Lani Bamfield, Amanda Beeding et Mimi Ho, trois infirmières de l'unité de soins intensifs néonatals de l'hôpital de North Kansas City.

Newborn Raymond Mounga has some new aunties and an uncle in Hawaii Pacific Health Dr. Dale Glenn and North Kansas City Hospital NICU Nurses Lani Bamfield, Amanda Beeding and Mimi Ho who helped with his unexpected delivery on a recent flight to Hawaii. https://t.co/CdGVOTXdpu pic.twitter.com/hh6VNRpbDl

