Brésil : un ex-ministre de la santé critique la gestion de la crise par Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro sous le feu des critiques. Alors qu’une commission d’enquête du Sénat se penche sur sa gestion de la crise sanitaire au Brésil, son ancien ministre de la Santé incrimine le gouvernement brésilien.

Luiz Henrique Mendetta était auditionné, ce mardi 4 mai par les sénateurs. Ancien ministre de la Santé, il avait été limogé en mars 2020 par Jair Bolsonaro, car il défendait les gestes barrières, la distanciation physique, le port du masque et le confinement, auxquels le président brésilien s’est toujours opposé, malgré la dégradation de la situation sanitaire au Brésil.

«Il a commencé à dire que s'il fallait choisir entre la santé et l'économie, il choisirait l'économie, raconte l’ancien ministre. Et il a mis en place toutes les conditions pour que le confinement ne se fasse pas, et c'est dur d'imposer un confinement. Il en a profité pour créer des divisions. C'est précisément ce que le virus adore. Il prétend que c'est une petite grippe... et c'est là sa responsabilité», affirme-t-il.

L’ancien ministre a affirmé aux enquêteurs avoir «recommandé expressément» à Jair Bolsonaro de changer sa stratégie face au virus, l’alertant sur la fragilité du système de santé et sa potentielle saturation en cas d’explosion de l’épidémie. «Le Brésil aurait pu mieux faire. On aurait pu commencer à vacciner dès novembre», reconnait-il.

Des délits de négligence ?

Le président d’extrême droite, déjà opposé aux gestes barrière, n’était pas plus favorable aux vaccins contre le Covid-19. Il a assuré à de nombreuses reprises ne pas vouloir se faire vacciner, ironisant sur leurs possibles effets secondaires, comme se transformer en crocodile. Les négociations avec les différents laboratoires producteurs de vaccin sont restées longtemps en suspens. Le président est d’ailleurs accusé d’avoir refusé plusieurs offres des laboratoires pharmaceutiques, faisant notamment une croix sur 70 millions de doses proposées par Pfizer en août 2020. Aujourd’hui, la campagne vaccinale ralentit en raison du manque de doses.

Avec l’explosion de l’épidémie au Brésil, accélérée par le variant brésilien plus contagieux, la saturation des hôpitaux et les pénuries d’oxygène dans plusieurs régions, la politique sanitaire de Jair Bolsonaro est vivement remise en question. C’est pourquoi la Cour Suprême brésilienne a autorisé en avril dernier la mise en place de cette commission d’enquête parlementaire. Elle devra déterminer si des délits de négligence ou de corruption ont été commis par le gouvernement, auquel cas des poursuites judiciaires pourraient être lancées à l’encontre du président ou des ministres.

Une commission d'enquête à haut-risque pour Jair Bolsonaro, à un an de l'élection présidentielle, où il affrontera probablement le très populaire et ancien président de gauche Lula, de nouveau éligible après l'annulation de ses condamnations.