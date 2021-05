Carte : quelles sont les restrictions de voyage en Europe ?

Le déconfinement progressif annoncé par Emmanuel Macron laisse entrevoir pour les Français la possibilité de voyager à l'étranger cet été. Aujourd'hui, en Europe, la plupart des pays accueillent les touristes hexagonaux, mais avec des restrictions.

Sur le Vieux Continent, les Etats ouverts sans restriction se comptent sur les doigts d'une main à l'heure actuelle. Seuls Andorre, l'Albanie et la Macédoine du Nord ont cette politique.

A l'inverse, les pays totalement fermés aux touristes français sont également rares, quoiqu'un peu plus nombreux. C'est le cas du Portugal, du Danemark, de la République tchèque, de la Russie, de la Norvège, de la Finlande, de l'Islande, de la Lettonie et de la Hongrie.

Entre ces deux extrêmes se retrouvent la majorité des pays européens, c'est-à-dire ouverts aux voyageurs en provenance de France, mais à certaines conditions, plus ou moins strictes. Ceux-là peuvent être classés en deux catégories : les Etats qui imposent des restrictions lourdes, à base de quarantaine de plusieurs jours à l'arrivée, et ceux aux barrières à l'entrée plus légères, réclamant seulement des tests négatifs et des documents d'informations à remplir.

Beaucoup de nations d'Europe de l'Ouest figurent dans la première : Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Irlande, Suisse, Autriche, auxquelles on peut ajouter entre autres la Slovaquie, la Roumanie, la Lituanie et l'Estonie. Au contraire, une majorité de pays d'Europe de l'Est se trouvent dans la seconde : Grèce, Croatie, Pologne, Chypre, Malte, Slovénie... L'Espagne, la Suède, le Luxembourg et la Turquie sont dans le même club.

Si les restrictions actuelles peuvent donner des indications sur les destinations à favoriser pour les congés estivaux, il est à noter qu'elles devraient évoluer d'ici là. Côté français, le secrétaire d’Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a affirmé vendredi qu'il serait possible de voyager à l'étranger cet été, bien qu'il ait émis une préférence pour des vacances «bleu-blanc-rouge».