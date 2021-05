Colombie : au moins 19 manifestants tués par la police

Alors que la Colombie est aux prises avec une troisième vague de Covid-19 particulièrement forte, le pays vit depuis plusieurs jours au rythme de mobilisations, parfois violentes, contre le gouvernement de droite du président Ivan Duque. Ce mercredi 5 mai, le bilan officiel faisait état d'au moins 19 morts parmi les manifestants.

Depuis le 28 avril dernier, les Colombiens ont pris la rue, parfois par dizaines de milliers, pour crier leur opposition à un projet de réforme fiscale qui a mis le feu aux poudres.

Rapidement, organisations syndicales, étudiants, Colombiens issus des communautés indigènes et travailleurs précaires se sont joints aux cortèges dans les principales villes du pays.

De la capitale Bogota, en passant par les grandes villes que sont Cali ou Medellin, la contestation a ensuite pris la forme d'un gros ras-le-bol contre les politiques de santé, d'éducation ou encore de sécurité, en accusant d'abus les forces de l'ordre.

A Bogota, la tension entre la population et la police est montée d'un cran dans la nuit de mardi à mercredi où 30 civils et 16 agents ont été blessés lors d'attaques contre des postes de police.

Outre les 19 morts officiellement comptabilisés, le pays compte par ailleurs à ce jour quelque 800 blessés à l'issue de ces manifestations à travers le pays, dont la plupart sont néanmoins pacifiques.

D'après plusieurs journalistes et observateurs, si les actes de vandalisme qui ont émaillé les manifestations ont certes été très médiatisés beaucoup sont en effet restés sporadiques.

Des ONG anticipent des chiffres plus élevés

Toutefois, face à ces bilans officiels, les associations locales anticipent ou font déjà état de chiffres plus élevés orientant vers une situation beaucoup plus explosive.

Devant cette montée de violences, l'ONU, l'Union européenne, les Etats-Unis et des organisations de défense des droits humains ont dénoncé mardi un usage disproportionné de la force par la police.

Dans un pays marqué par la guerre civile du début des années 1960 à la crise sociale actuelle, les prochains jours seront scrutés de très près.

Ce mercredi, les accès à Cali restaient bloqués par des manifestants, alors que cette ville, la 3e du pays est l'une des plus dangereuses d'Amérique latine et commençait à pâtir de pénuries, notamment de carburants.

Plus largement, la pauvreté touche 42,5 %, des Colombiens et le pays a reculé de plus de dix ans en matière de lutte contre la pauvreté. De quoi constituer un cocktail des plus explosifs...