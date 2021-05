Le bureau du shérif de Los Angeles accusé de harceler des familles de victimes de violences policières

Un rapport qui risque de faire des remous. Des familles dont les proches ont été tués par les forces de l'ordre accusent le bureau du shérif du comté de Los Angeles d'être à l'origine de harcèlement et d'intimidations.

Celles-ci se sont réunies devant les locaux des forces de l'ordre ce 4 mai pour protester, alors qu'un rapport de la National Lawyers Guild (NLD) et de l'American Civil Liberties Union (ACLU) regroupant les incriminations a été publié le même jour. Les associations reprochent aux policiers de suivre les familles ou encore de les arrêter en voiture sans raison valable.

L'un des cas qui a attiré l'attention est celui des proches de Paul Rea, un jeune homme de 18 ans qui est mort après s'être fait tirer dessus par un agent lors d'un contrôle routier. La NLD et l'ACLU expliquent que la famille a parfois été prise en photo ou enregistrée sans justification, ou encore que des agents se sont invités à des rassemblements en hommage à la victime en ce moquant d'eux.

Un bureau ciblé par les critiques

«Nous avons des preuves vidéo, nous avons des photos. Nous les avons emmené au bureau du shérif (...) et rien n'a été fait», a déclaré Stephanie Luna, la tante d'Anthony Vargas, mort en 2018 après avoir reçu plus d'une dizaine de balle dans le dos suite à un contrôle de police.

Ce n'est pas la première fois que le bureau du shérif fait face à des critiques à Los Angeles. La dernière décennie a été marquée par des scandales de brutalité et de corruption. L'ancien shérif Lee Baca a par exemple été condamné à trois ans de prison en 2017 pour avoir bloqué une enquête du FBI concernant des violences dans les prisons du comté. La plus grosse agence de police des Etats-Unis, qui compte plus de 9.000 agents, gère également les infrastructures pénitentiaires de la région.