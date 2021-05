Maroc : une Malienne qui attendait des septuplés accouche finalement de 9 bébés

Une jeune Malienne a accouché de neufs bébés ce mardi 4 mai, dans une clinique marocaine. Lors des échographiques, les médecins n’avaient détecté que sept fœtus dans son ventre.

Halima Cissé a donc accouché de nonuplés, cinq filles et quatre garçons, tous en bonne santé, tout comme la mère, a annoncé le gouvernement malien dans un communiqué. Le ministère de la Santé du Maroc a quant à lui déclaré ne pas être au courant de cet accouchement.

Après un séjour de deux semaines dans un hôpital de Bamako, la jeune femme originaire du nord du Mali a été transférée dans une clinique marocaine pour le terme de sa grossesse. Les spécialistes s’inquiétaient pour la santé de la mère et pour les chances de survie des fœtus, mais l’accouchement par césarienne s’est finalement bien déroulé.

Les neufs bébés et la maman devraient donc retourner au Mali dans les prochaines semaines.

Fanta Siby, ministre de la Santé et du Développement social, «félicite les équipes médicales du Mali et du Maroc dont le professionnalisme est à l’origine de l’issue heureuse de cette grossesse», et souhaite «une longue vie aux bébés et à la maman», indique le ministère.