Monaco : Albert II indigné après une blague «déplacée» sur la mort de Grace Kelly

En marge de la houleuse rencontre remportée par Lyon sur le terrain de Monaco (2-3), dimanche dernier, un supporter lyonnais s’est permis de poster sur internet un parallèle osé entre la victoire de son équipe et la mort de Grace Kelly, mère d’Albert II. La principauté a réagi.

«Contrairement à Grace Kelly, l’OL a réussi son tournant à Monaco», a notamment écrit un rédacteur de Libéro Lyon lors de son débrief de la rencontre dominicale.

Une référence à la mort de l’ex-princesse, épouse de Rainier III et mère du Prince Albert, décédée en 1982 lors d’un accident de voiture.

Mardi après-midi, la famille royale a répondu par un communiqué à cette provocation du site spécialisé de supporters lyonnais : «Il est regrettable qu'un drame humain, quel qu'il soit et dans le cas présent ayant touché la Famille princière, soit comparé à un événement sportif. Au nom de sa famille, S.A.S. le prince Albert II condamne de tels propos et son auteur en invitant au discernement et au respect dû à la mémoire de toute personne disparue».

Plus tôt, la déclaration du supporter rhodhanien avait déjà suscité des réponses sur les réseaux sociaux de la part des petits-enfants de Grace Kelly. «Si vous avez une âme, dénoncez ce pseudo site de supporters», a posté Louis Ducruet, également ancien recruteur de l’AS Monaco.

De son côté, Camille Gottlieb avait dénoncé des «propos déplacés». «C'est une honte. Je n'ai même pas les mots pour décrire à quel point ça me dégoûte !», a-t-elle notamment ajouté.