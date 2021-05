Jersey : Tout comprendre aux tensions entre le Royaume-Uni et la France

La tension monte entre le Royaume-Uni et la France autour de Jersey. Plus d'une cinquantaine de bateaux de pêche français manifestent ce jeudi matin devant Saint-Hélier, la capitale de l'île anglo-normande. Londres a déployé deux navires de guerre pour «surveiller la situation», suivis par deux patrouilleurs envoyés par Paris. Au centre de ce conflit, les conditions de pêche imposées aux marins français après le Brexit.

Une querelle causée par le Brexit

Avant le Brexit, les bateaux français étaient libres de pêcher dans les eaux britanniques, notamment celles de Jersey. Depuis le 1er janvier et la sortie officielle du Royaume-Uni de l'UE, les règles ont changé. L'accord post-Brexit, arraché après des mois de négociations houleuses, prévoit désormais l'obligation pour les marins français de disposer d'une autorisation de pêche, accordée par les autorités britanniques.

Elle est soumise à certaines conditions, notamment la preuve d'antécédents de pêche dans ces eaux. Mais selon la France, d'autres exigences, qui n'étaient pas prévues dans l'accord, comme le nombre de jours en mer, le type d'engins ou le zonage, ont été ajoutées pour pouvoir accéder aux eaux autour de Jersey. Celles-ci sont donc «nulles et non avenues», a fait savoir le ministère français de la Mer lundi à l'AFP. Dans un communiqué publié mardi, le gouvernement de Jersey a balayé ces accusations, assurant avoir «octroyé les licences de pêche conformément à l'accord commercial» conclu entre Bruxelles et Londres fin décembre.

Une escalade des tensions

Après les premières condamnations de Paris lundi, le conflit a rapidement pris de l'ampleur. Le lendemain, à l'Assemblée nationale, la ministre française de la Mer, Annick Girardin, a menacé Jersey de «mesures de rétorsion» si les autorités britanniques continuaient à restreindre l'accès des pêcheurs français à ces eaux, évoquant des répercussions éventuelles sur le «transport d'électricité par câble sous-marin». L'alimentation électrique de l'île dépend à 95 % de trois câbles sous-marins venant de France.

Des menaces «inacceptables et disproportionnées», a dénoncé un porte-parole du gouvernement britannique. Don Thompson, président de l'Association des pêcheurs de Jersey, a même jugé qu'elles étaient «assez proches d'un acte de guerre».

Ce jeudi matin, c'est au tour des pêcheurs français de se faire entendre. Entre 50 et 70 bateaux mènent une action coup de poing devant Saint-Hélier, la capitale de Jersey, où ils se sont rassemblés pour protester, dans le calme, sans volonté de bloquer le port. Par précaution, deux navires de la Royal Navy ont été déployés dans la zone, suivis par deux patrouilleurs français. Les pêcheurs doivent regagner leur port d'attache en début d'après-midi.

Aucune résolution du conflit à l'horizon

Les deux parties semblent pour l'heure camper sur leurs positions, bien qu'elles disent rechercher une solution. «Notre volonté n’est pas d'entretenir des tensions mais d’avoir une application rapide et complète de l’accord (post-Brexit). Rien que l’accord et tout l’accord», a indiqué le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune, jeudi matin dans une déclaration transmise à l'AFP, ajoutant s'être entretenu avec son homologue britannique David Frost. Il a également déclaré que les «manoeuvres» britanniques au large de Jersey «ne doivent pas nous impressionner».

Côté britannique, le Premier ministre Boris Johnson a eu une discussion avec des membres du gouvernement de Jersey, lors de laquelle il a «souligné le besoin urgent d'une désescalade des tensions» entre Jersey et la France, selon la BBC. Les autorités de l'île anglo-normande ont expliqué que les «efforts diplomatiques» pour régler cette situation allaient se poursuivre. Mais jamais elles n'ont évoqué une modification des conditions de pêche des marins français. Seulement ont-elles fustigé la «bureaucratie» qui ralentirait l'octroi des licences.

Les autorités britanniques sont également mises sous pression par leurs propres pêcheurs. Le président de l'Association des pêcheurs de Jersey, Don Thompson, a reproché jeudi aux pêcheurs français de vouloir «pêcher sans contrainte dans nos eaux, tandis que nos bateaux sont soumis à toutes sortes de conditions sur la quantité (de poisson) qu'ils peuvent pêcher, là où ils le peuvent». Selon lui, il serait «extrêmement injuste» que le gouvernement «capitule» devant leurs protestations.