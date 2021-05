Qui est Yaïr Lapid, chargé de former un gouvernement en Israël et potentiel successeur de Benjamin Netanyahou ?

Va-t-il succéder à Benjamin Netanyahou ? Ce 5 mai, Yaïr Lapid a été chargé par le président israélien de former un gouvernement de coalition après les élections qui se sont tenues en mars dernier. Une tâche difficile alors que le pays s'enlise dans la crise politique.

Ancien journaliste et centriste

Surnommé pendant un temps le «George Clooney israélien», Yaïr Lapid était il y a quelques années une véritable star du petit écran, où il a notamment présenté un talk-show à des heures de grande écoute. Mais il change de carrière en 2013, lorsqu'il crée son mouvement politique, Yesh Atid («Il y a un futur» en français). Préférant fixer son programme sur le pouvoir d'achat et le quotidien des classes moyennes, il s'investit moins sur le plan du conflit avec les Palestiniens, ce qui lui vaudra un grand succès dès son arrivée dans ce milieu. Quel que soit le sujet, il prend le pas d'être résolument modéré sur l'échiquier politique israélien, pouvant donc s'accorder avec d'autres partis plus facilement.

ANCIEN MINISTRE DE NETANYAHOU ET ÉLOIGNÉ DE LA RELIGIOn

Dès le premier scrutin d'envergure en 2013, Yesh Atid remporte 19 sièges au Parlement israélien, la Knesset. Une performance qui lui garantit alors une entrée au gouvernement, puisque le système politique fonctionne sur le principe de la coalition. Benjamin Netanyahou le place donc ministre des Finances, période pendant laquelle il aura notamment l'occasion de travailler avec Emmanuel Macron, qui était à Bercy sous la présidence de François Hollande.

Comme l'explique L'Echo, la cohabitation entre les deux hommes, opposés dans la vie comme dans la politique, ne se passe pas bien. Taxé de sexisme, jugé arrogant, il finit par se faire remercier par le Premier ministre. Alors quand ce dernier décide de s'allier avec les ultra-orthodoxes et de jouer la carte du nationalisme juif, Yaïr Lapid prend le chemin inverse. Pour Libération, il explique par exemple que «judaïsme et démocratie ne sont pas des concepts cohérents». Il demande à ce que les ultra-orthodoxes fassent leur service militaire, et se positionne en faveur de la solution à deux Etats dans le conflit israélo-palestinien.

Des soutiens variés

Mais plus que son magnétisme ou ses opinions politiques, c'est une tendance «anti-Netanyahou» qui pourrait le porter au pouvoir. Si rien n'est fait concernant la formation d'un gouvernement, il pourrait bénéficier de soutiens aux couleurs très différentes, comme les partis arabes israéliens ou encore du nationaliste Naftali Bennett, ancien soutien de Benjamin Netanyahou, qui pourrait se voir proposer un poste de Premier ministre tournant.

D'après le Jerusalem Post, relayé par Courrier International, les deux hommes auraient pour ambition d'obtenir un accord «d'ici une semaine». Le temps est de toute manière compté, puisque si aucun gouvernement n'est formé avant un mois, la Knesset sera dissoute, donnant lieu à de nouvelles élections législatives, les cinquièmes en deux ans.