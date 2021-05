Un enfant achète pour 2.600 dollars de glace Bob L'éponge sur Amazon

C'est ce que l'on appelle faire une grosse bêtise. Aux Etats-Unis, un enfant de 4 ans a pris la liberté de commander 51 cartons de glaces à l'effigie de Bob l'Eponge, pour un montant de 2.600 dollars environ (2.150 euros environ).

Si l'affaire peut sembler amusante au premier abord, puisque le petit Noah se retrouvait avec 918 bâtonnets de glace, le montant était effrayant pour la mère de la famille, Jennifer Bryant. Comme l'explique le New York Post, celle-ci ne savait pas comment payer la facture, alors qu'elle a trois enfants et qu'elle étudie le travail social à l'université de New York, d'autant que la livraison n'était pas remboursable.

Heureusement, une camarade de promotion de la mère a alors lancé une campagne de financement participatif, de manière à aider la famille. L'objectif a été plus que rempli, puisqu'au 6 mai, plus de 5.700 dollars ont été récoltés (4.700 euros environ). Le supplément ne sera pas utilisé pour acheter plus de glaces à Noah, mais pour payer son éducation, puisque celui-ci souffre d'autisme.

«Merci beaucoup pour votre générosité incroyable et votre soutien», a écrit Jennyfer Bryant sur la page du financement participatif. En espérant que le résultat finalement positif de l'affaire ne donne pas d'autres idées au petit Noah, qui a déjà de quoi se faire plaisir avec toutes les glaces récupérées.