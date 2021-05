Vidéo : au Japon, une statue de calamar géant bâtie avec une subvention Covid

L'art contemporain est souvent sources de polémiques, surtout lorsqu'il est financé à l'aide de fonds publics. Cela s'est une nouvelle fois vérifié au Japon après qu'une petite ville du pays a utilisé des aides de l'Etat liées au coronavirus pour ériger... une statue de calamar géant.

Le projet controversé, censé redynamiser le tourisme local, a coûté plus de 200.000 euros, faisant grincer quelques dents.

Il faut dire qu'en dehors de la facture particulièrement salée, le calamar est vraiment imposant. De couleur rose et long de 13 mètres, ses tentacules qui se déploient comme pour attraper une proie sont loin de passer inaperçues.

Cette oeuvre a d'emblée surpris les habitants de la ville côtière de Nato (centre du Japon) lors de son inauguration en mars dernier.

Selon le quotidien régional japonais Chunichi Shinbun, les autorités locales ont soutenu cette initiative dans un souci de relance de la campagne touristique de cette localité durement frappée par les répercussions économiques de la pandémie.

Le calamar fait en effet partie des mets particulièrement appréciés des touristes visitant Nato.

Pour admirer le calamar, il faudra encore patienter

Pourtant une partie de la population s'interroge quant à une réelle utilité du monument qui a coûté environ 27 millions de yens (206.000 euros) en raison du contexte actuel.

Malgré un débat en ligne sur le bien-fondé de cette dépense publique, les responsables locaux ont déclaré espérer que l'installation du calamar géant sur une aire de repos en bord de route susciterait un intérêt au Japon et ailleurs dans le monde.

Mais les touristes nationaux et étrangers vont devoir vraisemblablement encore un peu patienter pour admirer l'oeuvre.

En raison d'une recrudescence de l'épidémie de coronavirus, les frontières du pays sont en effet fermées aux visiteurs étrangers et cela depuis plus d'un an. De même, le gouvernement japonais continue de multiplier les appels à éviter les voyages à l'intérieur du pays.

En attendant, le calamar géant, s'il semble faire le bonheur des enfants, n'en finit plus d'alimenter les conversations des plus grands.

«Ce n'est pas bien de dépenser l'argent des impôts pour un objet non urgent et superflu. Le maire et les politiciens locaux devraient payer pour cela», a réagi un habitant.

Mais d'autres n'étaient pas de cet avis. «Ma fille va y aller pour un pique-nique cet automne. J'espère qu'ils ne l'enlèveront pas», a ainsi tweeté une autre personne.