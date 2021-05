DIRECT - Coronavirus : la décrue des principaux indicateurs se poursuit

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation continue de reculer lentement, tout comme celui de l'ensemble des patients hospitalisés. Suivez l'évolution de la situation en direct.

20h14

Deux nouveaux cas de thromboses (caillots) atypiques, dont un décès, associés au vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca, sont survenus en France entre le 23 avril et le 29 avril, selon les autorités sanitaires vendredi.

Depuis le début de la vaccination avec ce vaccin, ce sont "30 cas, dont 9 décès au total" de thromboses rares qui sont survenus en France, sur plus de 3.855.000 injections réalisées au 29 avril, selon l'Agence française du médicament (ANSM).

19h39

Les plages privées seront rouvertes samedi et les musées la semaine prochaine en Grèce, ont annoncé les responsables de la santé de ce pays qui se prépare à l'ouverture de la saison touristique le 15 mai.

19h38

La décrue des principaux indicateurs de la maladie du Covid-19 s'est poursuivie lentement ce vendredi, avec notamment 5.101 malades en soins critiques, selon les données de Santé publique France.

Le nombre de malades dans ces services, qui traitent les formes les plus graves du Covid-19, est en baisse assez régulière depuis un pic à 6.001 le 26 avril dernier. Il était de 5.231 jeudi. Cet indicateur, surveillé de très près par les autorités sanitaires, avait atteint un pic à environ 7.000 patients lors de la première vague du printemps 2020.

18h49

Le gouvernement britannique a annoncé assouplir à partir du 17 mai les restrictions concernant les voyages à l'étranger, exemptant notamment de quarantaine les arrivées en Angleterre de 12 pays dont Israël et le Portugal mais pas de destinations prisées comme la France.

18h04

Olivier Véran a également appelé les Français à se faire tester avant de rejoindre leurs proches lors du week-end prolongé de l'Ascension.

18h00

En visite dans le centre de vaccination de Clichy-sous-Bois, le ministre de la Santé Olivier Véran a appelé à une «mobilisation sans précédent» dans les jours à venir afin de vacciner un maximum de personnes, avant la réouverture des lieux publics.

Olivier Véran a d'ailleurs indiqué qu'il prendrait personnellement part à l'effort national en «mettant la blouse» le temps de la soirée de mardi prochain.

Olivier Véran : «J'irai mettre la blouse mardi, dans un centre de vaccination, pour prêter main forte à l'effort collectif»

16h47

L'Agence européenne des médicaments (EMA) continue de surveiller si des liens existent entre les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna et des cas de caillots sanguins, non établis jusqu'à présent, a annoncé vendredi le régulateur.

15h47

Le président français Emmanuel Macron appelle "les Anglo-saxons" à arrêter de "bloquer" les exportations de vaccins et des ingrédients nécessaires pour les produire, ce qui permettrait de renforcer "la solidarité" vaccinale mondiale. "Pour que le vaccin circule", il ne faut "pas bloquer les ingrédients et les vaccins eux-mêmes", a-t-il déclaré à son arrivée à un sommet européen à Porto. Or, "aujourd'hui, les Anglo-saxons bloquent beaucoup de ces ingrédients et des vaccins. Aujourd'hui, 100% des vaccins produits aux Etats-Unis d'Amérique vont pour le marché américain", a-t-il souligné.

15h28

Les voyageurs en provenance de sept pays supplémentaires, dont la Turquie, devront observer une quarantaine obligatoire de dix jours à l'arrivée en France en raison de la circulation de l'épidémie de coronavirus dans ces pays, a annoncé vendredi une source gouvernementale à l'AFP.

Cette restriction, qui prévaut déjà pour l'Inde ou encore le Brésil, s'appliquera également au Bangladesh, au Sri Lanka, au Pakistan, au Népal, aux Emirats arabes unis et au Qatar. La mesure entrera en application samedi minuit

15h24

La réouverture progressive des activités sociales annoncée par le gouvernement "doit être conduite de manière prudente et maitrisée" si on veut éviter une "possible quatrième vague" de l'épidémie de Covid-19, met en garde vendredi le Conseil scientifique.

12h54

Le comité scientifique supervisant la campagne de vaccination anti-Covid au Royaume-Uni, le JCVI, a recommandé vendredi de limiter l'usage du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca aux plus de 40 ans, après le signalement de 242 cas de caillots sanguins.

Le JCVI, qui souligne que les bénéfices restent supérieurs aux risques liés au Covid-19, avait déjà conseillé en avril de n'administrer ce vaccin, développé avec l'université d'Oxford, qu'aux plus de 30 ans quand c'était possible.

12h33

L'Arabie Saoudite va permettre aux seuls travailleurs vaccinés contre le Covid-19 de retourner sur leurs lieux de travail, a annoncé vendredi le gouvernement, moins d'une semaine après avoir autorisé l'allègement de restrictions de voyage en vigueur depuis plus d'un an.

Le ministère de la Santé a affirmé avoir administré plus de dix millions de doses de vaccins contre le Covid-19 dans le pays de plus de 34 millions d'habitants.

10h40

L'état d'urgence au Japon, réinstauré depuis fin avril dans quatre départements dont celui de Tokyo face à une recrudescence du coronavirus, va être prolongé de trois semaines, jusqu'au 31 mai, a confirmé vendredi le Premier ministre Yoshihide Suga.

Outre Tokyo, qui doit accueillir les Jeux olympiques dans moins de 80 jours désormais, et les trois préfectures d'Osaka, de Kyoto et de Hyogo (ouest), deux autres départements vont rejoindre l'état d'urgence, ceux d'Aichi (centre) et Fukuoka (sud-ouest), a ajouté M. Suga.

9h13

Le ministre de la Santé Jens Spahn a jugé vendredi que la troisième vague de contaminations au Covid-19 semblait "brisée" en Allemagne avec un léger recul du nombre de cas.

"La tendance des dernières semaines s'est confirmée. La troisième vague semble brisée", a assuré le ministre conservateur lors d'une conférence de presse. "Le nombre d'infections baisse à nouveau mais reste toujours à un niveau élevé", a-t-il ajouté.

7h01

Face à une crise sanitaire toujours préoccupante, le gouvernement japonais s'apprêtait vendredi à prolonger jusqu'à fin mai l'état d'urgence dans quatre départements, dont celui de Tokyo censé accueillir les JO cet été, et deux départements supplémentaires devaient rejoindre ce dispositif.

Réinstauré depuis le 25 avril à Tokyo et trois autres départements de l'ouest du pays (Osaka, Kyoto et Hyogo), l'état d'urgence devrait être prolongé jusqu'au 31 mai, alors qu'il devait initialement prendre fin mardi prochain, selon les médias nippons.

Les départements d'Aichi (centre) et de Fukuoka (sud-ouest) devraient par ailleurs être rajoutés au dispositif, activé pour la troisième fois dans le pays en un peu plus d'un an.