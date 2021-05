DIRECT - Coronavirus : l'état d'urgence prolongé et élargi au Japon

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation continue de reculer lentement, tout comme celui de l'ensemble des patients hospitalisés. Jeudi, les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) accueillaient 5.231 patients, contre 5.402 mercredi. Suivez l'évolution de la situation en direct.

10h40

L'état d'urgence au Japon, réinstauré depuis fin avril dans quatre départements dont celui de Tokyo face à une recrudescence du coronavirus, va être prolongé de trois semaines, jusqu'au 31 mai, a confirmé vendredi le Premier ministre Yoshihide Suga.

Outre Tokyo, qui doit accueillir les Jeux olympiques dans moins de 80 jours désormais, et les trois préfectures d'Osaka, de Kyoto et de Hyogo (ouest), deux autres départements vont rejoindre l'état d'urgence, ceux d'Aichi (centre) et Fukuoka (sud-ouest), a ajouté M. Suga.

9h13

Le ministre de la Santé Jens Spahn a jugé vendredi que la troisième vague de contaminations au Covid-19 semblait "brisée" en Allemagne avec un léger recul du nombre de cas.

"La tendance des dernières semaines s'est confirmée. La troisième vague semble brisée", a assuré le ministre conservateur lors d'une conférence de presse. "Le nombre d'infections baisse à nouveau mais reste toujours à un niveau élevé", a-t-il ajouté.

7h01

Face à une crise sanitaire toujours préoccupante, le gouvernement japonais s'apprêtait vendredi à prolonger jusqu'à fin mai l'état d'urgence dans quatre départements, dont celui de Tokyo censé accueillir les JO cet été, et deux départements supplémentaires devaient rejoindre ce dispositif.

Réinstauré depuis le 25 avril à Tokyo et trois autres départements de l'ouest du pays (Osaka, Kyoto et Hyogo), l'état d'urgence devrait être prolongé jusqu'au 31 mai, alors qu'il devait initialement prendre fin mardi prochain, selon les médias nippons.

Les départements d'Aichi (centre) et de Fukuoka (sud-ouest) devraient par ailleurs être rajoutés au dispositif, activé pour la troisième fois dans le pays en un peu plus d'un an.