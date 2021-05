Taiwan : un enfant de 7 ans dans le coma après avoir été plaqué par son coach pendant un cours de judo

Les parents de Wei Wei, 7 ans et vivant à Taiwan, venaient de l'inscrire à des leçons de judo. Un petit garçon se trouve actuellement dans le coma, après avoir été plaqué au sol pas moins de 27 fois pendant un cours par l'un des camarades et par son coach.

Sur une vidéo consultée par la BBC, le garçonnet est plaqué au sol par son camarade à la carrure beaucoup plus imposante que lui. Malgré les plaintes et les vomissements de Wei Wei, son coach âgé d'une soixantaine d'années lui ordonne de se relever et le soulève lui-même pour le jeter à nouveau au sol.

Suite à ces violences, le petit garçon, qui souffre d'une hémorragie cérébrale, a été placé dans le coma. Interpellé par les autorités, le coach fait désormais l'objet d'une enquête pour négligence ayant causé des blessures graves.

Les faits ont créé l'émoi à Taiwan, alors que de nombreux habitants ont dénoncé le manque de réactions des personnes présentes lors du cours, notamment l'oncle maternel de Wei Wei, qui filmait la scène. Selon la BBC, celui-ci ne s'était pas rendu compte de la gravité des faits et souhaitait montrer à sa soeur que la judo n'était pas fait pour son neveu, grâce aux images.

Un problème culturel

Déterminés à obtenir justice pour leur fils, les parents de Wei Wei ne sont pas les seuls à dénoncer les cas de maltraitance des enfants à Taiwan. Si les instituteurs n'ont plus le droit de frapper leurs élèves depuis 2007, le système continue néanmoins de protéger le corps enseignant. Comme l'indique la BBC, peu d'entre eux sont sanctionnés par leurs établissements, et rares sont ceux à être condamnés par la justice.

Selon les médecins, les chances que le petit Wei Wei se réveille de son coma sont très minces.