Vidéo : livrés dans des colis, des chiots et chatons retrouvés à l'agonie en Chine

En Chine, les boîtes mystère ont un succès fou. Ces colis commandés en ligne, au contenu gardé secret jusqu'à l'ouverture, ont représenté en 2019 un marché de près d'un milliard d'euros selon le cabinet Qianzhan Intelligence. Un phénomène qui mène à des dérives : lundi 3 mai, une cargaison de «pochettes surprises» contenant des animaux à l'agonie a été découverte.

Au total, 160 chiots et chatons étaient enfermés dans des colis, stockés dans la fourgonnette d'une société de logistique, ZTO, à Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine. Les bénévoles d'Aizhijia, un refuge animalier local, racontent que le véhicule «était rempli d'aboiements et de miaulements. Comme la porte du camion était fermée, il n'y avait plus d'air et ils ne pouvaient qu'étouffer».

Certains des animaux étaient déjà morts, d'autres, en détresse, font l'objet d'un suivi vétérinaire, selon Aizhijia. La société incriminée, ZTO, a présenté ses excuses, expliquant que ces colis étaient envoyés via des sites de commerce en ligne. Elle a promis qu'«une inspection interne exhaustive» serait menée au sein de sa succursale de Chengdu, à l'origine de la livraison, et que les employés suivraient «une formation aux règles de sécurité».

L'affaire a fait scandale sur les réseaux sociaux chinois, notamment sur Weibo. La livraison d'animaux par colis est interdite en Chine, pourtant plusieurs internautes ont signalé avoir déjà vu des offres en ligne permettant de commander des pochettes-surprises contenant un chien ou un chat de race pour à peine un euro. Craignant de voir ce genre d'histoire macabre se répéter, ils appellent au boycott de ces boîtes mystère.