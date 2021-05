DIRECT - Coronavirus : nouveau contrat de l'UE avec Pfizer-BioNTech pour 1,8 milliard de doses

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation continue de reculer lentement en France, tout comme celui de l'ensemble des patients hospitalisés. En Inde, le virus continue à circuler activement laissant craindre de nouvelles flambées du de coronavirus dans les prochains jours. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Nouveau contrat de l'UE avec Pfizer-BioNTech. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé samedi un nouveau contrat pour acheter jusqu'à 1,8 milliard de doses de vaccins anti-Covid à BioNTech-Pfizer, dans un message sur Twitter. Le contrat inclut une commande ferme pour 900 millions de doses et une option pour 900 millions supplémentaires.

Ces nouvelles livraisons, prévues dès cette année et jusqu'en 2023, permettront notamment de s'adapter aux nouveaux variants du coronavirus, mais aussi de vacciner les enfants et adolescents.

Le pape soutient une levée temporaire des brevets. Le pape François a apporté samedi son soutien à la proposition de levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19, afin d'accélérer la diffusion de vaccins aux pays pauvres, dans un message vidéo au concert «Vax Live».

Le pape argentin a condamné «le nationalisme étroit qui empêche, par exemple, l'internationalisation des vaccins», et évoqué «un esprit de justice qui nous mobilise afin d'assurer un accès universel aux vaccins et la suspension temporaire des droits de propriété intellectuelle». Il a condamné «le virus de l'individualisme» qui nous rend «indifférent à la souffrance des autres».

«Un variant de ce virus est le nationalisme étroit qui empêche par exemple, un internationalisme des vaccins», a-t-il déclaré. «Un autre variant consiste à placer les lois du marché ou la propriété intellectuelle au-dessus des lois de l'amour et de la santé de l'humanité».

L'UE prête à discuter d'une levée des brevets sur les vaccins. L'Union européenne est prête à discuter d'une levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19, envisagée par l'administration américaine, si des «propositions concrètes» sont avancées, a déclaré le président du Conseil Charles Michel samedi à Porto (Portugal).

«Sur la question de la propriété intellectuelle, nous ne pensons pas que, à court terme, cela puisse être une solution magique, mais nous pensons qu'on doit être prêt à débattre de ce sujet-là dès lors que des propositions concrètes seraient mises sur la table», a déclaré le président du Conseil, qui représente les 27 Etats membres, avant l'ouverture d'un sommet européen informel.

Cuba va injecter ses propres vaccins. Cuba va commencer la semaine prochaine à vacciner sa population avec des vaccins mis au point sur l'île mais encore en phase expérimentale, ont annoncé les autorités vendredi soir. Le pays communiste est le seul d'Amérique latine a avoir actuellement cinq vaccins en développement. La campagne, qui commencera par La Havane et les provinces de Santiago de Cuba (sud) et Matanzas (centre), utilisera les deux plus avancés.

Ces deux vaccins, Abdala et Soberana 2, s'administrent en trois doses. «Nous pensons réussir à avoir vacciné 22% de la population en juin, 33% en juillet et 70% en août», a déclaré le ministre de la Santé José Angel Portal. Les premières vaccinations feront office d'essai réel à grande échelle, avec l'espoir que cela permettra l'homologation de ces vaccins en juin, a-t-il précisé.

Le vaccin Abdala a terminé sa troisième et dernière phase d'essais cliniques, dont les résultats sont en train d'être analysés, et Soberana 2 devrait conclure sa dernière phase d'essais à la mi-mai.

Plus forte flambée mondiale en Inde. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le virus a provoqué plus de 4.000 décès en 24 heures en Inde. Ce pays d'1,3 milliard d'habitants, a enregistré 4.197 nouveaux décès en une seule journée, ce qui porte le bilan total à 238.270 morts depuis le début de la pandémie. En dépit de l'aide internationale, des patients continuent de mourir aux portes d'hôpitaux submergés. Et, selon les spécialistes, le pire est encore à venir, avec un pic épidémique attendu d'ici à plusieurs semaines.

Un confinement pour une semaine entre en vigueur samedi dans l'Etat du Kerala, au sud-ouest du pays. Car c'est maintenant dans les zones rurales du sud du pays que la propagation du virus est la plus rapide. La région du Karnataka, où se trouve le grand centre d'industries technologiques de Bangalore, a décrété un confinement de deux semaines à partir de lundi dans l'espoir d'enrayer les contaminations.

La décrue des services de réanimation se poursuit en France. La décrue des principaux indicateurs de la maladie du Covid-19 s'est poursuivie lentement ce vendredi, avec notamment 5.101 malades en soins critiques, selon les données de Santé publique France. Le nombre de malades dans ces services, qui traitent les formes les plus graves du Covid-19, est en baisse assez régulière depuis un pic à 6.001 le 26 avril dernier. Il était de 5.231 jeudi. Cet indicateur, surveillé de très près par les autorités sanitaires, avait atteint un pic à environ 7.000 patients lors de la première vague du printemps 2020.

Le bilan du 7 mai en France. Ce vendredi 7 mai, 19.124 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France, soit un total de 5.747.214 cas confirmés depuis le début de l’épidémie.